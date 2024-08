- Ramelow contro Höcke: Leader che sostiene principi più elevati

Il Ministro-Presidente della Turingia, Bodo Ramelow (del partito di Sinistra), ha buone possibilità di essere confermato nel suo ruolo - secondo i sondaggi, supera i suoi rivali di AfD e CDU.

Secondo un sondaggio condotto dal Forschungsgruppe Wahlen per il ZDF Politbarometer, il 68enne Ramelow ha ottenuto il 65% dei consensi quando gli è stato chiesto chi preferirebbero come Ministro-Presidente della Turingia, nonostante una tendenza al ribasso per il partito di Sinistra. Il sondaggio ha indicato il 20% di consensi per il leader di AfD, Björn Höcke, mentre il 30% ha preferito AfD e il 23% ha sostenuto la CDU. Il partito di Sinistra aveva il 14% di consensi.

Ramelow ha un vantaggio in un confronto diretto con il candidato della CDU

In un confronto uno contro uno con il candidato della CDU Mario Voigt, il 49% ha espresso una preferenza per Ramelow, che ha guidato un governo di coalizione in Turingia per un decennio con una breve interruzione. Il 27% ha votato per Voigt per occupare la cancelleria di Stato a Erfurt. Se dati la scelta tra Voigt e Höcke, Voigt otterrebbe il 61% di consensi, mentre Höcke riceverebbe il 19%.

Un'altra indagine condotta dall'infratest dimap per l'ARD questa settimana ha mostrato che il 50% dei rispondenti ha considerato Ramelow un eccellente Ministro-Presidente, in calo rispetto al 70% di cinque anni fa. Voigt ha ottenuto il 23% di consensi come potenziale Ministro-Presidente, e Höcke il 17%.

Il Ministro-Presidente della Turingia viene scelto dal parlamento regionale, con l'elezione che dipende dalla rappresentanza dei partiti in parlamento. I due recenti sondaggi hanno intervistato ciascuno più di 1000 abitanti della Turingia nei giorni recenti.

