- Ralf Schumacher ed Étienne rivelano le loro identità personali

Ralf Schumacher (49) ha fatto recentemente scalpore dopo aver reso pubblico il suo orientamento sessuale qualche mese fa. Recentemente, si è seduto per un'intervista con il conduttore di RTL Frauke Ludowig (60) e il suo compagno Étienne Bousquet-Cassagne per RTL's "Exclusiv Weekend". Schumacher ha espresso la sua soddisfazione, dicendo di non essere mai stato più felice.

Étienne rivela: "È stata una sua scelta"

Schumacher ed Étienne hanno molte similitudini, rivelando di essere entrambi "quasi riservati, gradevoli e con interessi simili".

Étienne ammette che Schumacher è stato lui a decidere di fare coming out. È stato un "sorpresa" per lui e ha ammesso di sentirsi un po' "nervoso" al riguardo. Essere sotto i riflettori come conseguenza è stato anche difficile per Étienne.

"L'ho trovato difficile perché non sono famoso, non sono un pilota di Formula 1, un attore o un cantante", ha confessato durante l'intervista. "Non ero preparato per l'attenzione".

L'annuncio ufficiale a metà luglio

Schumacher ha utilizzato Instagram per annunciare la sua relazione con Étienne durante la finale della Coppa Europa, attirando molta attenzione e reazioni prevalentemente positive.

Il giorno successivo, Schumacher ha pubblicato un altro post su Instagram per esprimere la sua gratitudine per il sostegno ricevuto. "Grazie per tutti i messaggi gentili e i commenti. Siamo incredibilmente felici e grati", ha scritto, includendo una foto dei due.

Il weekend successivo al suo annuncio, Étienne ha raggiunto Schumacher al Gran Premio d'Ungheria, dove Schumacher lavorava come esperto di Sky. È stata la prima volta che la coppia è apparsa insieme in pubblico.

Dopo l'annuncio su Instagram, Etienne ha confessato: "Sono stato travolto dall'attenzione, non sono abituato a essere sotto i riflettori in questo modo". E dopo la loro apparizione pubblica al Gran Premio d'Ungheria, Etienne ha espresso affettuosamente: "Amo stare al tuo fianco, Ralf. Ti amo".

