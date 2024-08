Ralf Schumacher e il suo figlio David hanno una conversazione con Cora.

La saga che circonda Ralf e Cora Schumacher sotto i riflettori è ancora irrisolta. Il problema continua a tormentare l'ex pilota di Formula 1, anche sulla pista. Qui, il loro figlio David ne parla apertamente discordia e la sua prospettiva.

Ralf Schumacher ha trascorso un weekend vittorioso nello sport. Il pensionato di Formula 1 e DTM, che ha corso l'ultima volta in modo ufficiale nel 2012, ha vinto due volte insieme al figlio David nella Prototype Cup Germany. La coppia padre-figlio ha dominato la pista del Nurburgring sia sabato che domenica. "Avevamo il nostro piano di gara. La velocità dell'auto era costante in tutte le condizioni, che abbiamo gestito bene", ha detto il 49enne. David ha aggiunto: "Oggi è stato soprattutto su di me". Non è chiaro se torneranno per altre gare dopo questo ritorno.

Le vittorie sportive sono state offuscate dalle tensioni familiari degli Schumacher. Dopo la sua dichiarazione pubblica, Ralf è stato coinvolto in una disputa pubblica con la sua ex moglie Cora. Tuttavia, secondo le loro dichiarazioni, la loro disputa non ha influenzato le loro prestazioni sulla pista: "Per nulla per me, no", ha detto Ralf in risposta a RTL. "E per me, non ci penso nemmeno. Una volta che la visiera è abbassata o la porta è chiusa, si tratta solo di guidare", ha aggiunto David.

In un'intervista con RTL, Ralf ha espresso il suo rammarico per il fatto che Cora abbia sollevato la questione in un momento così inopportuno: "C'è un modello, dove questo accade o quando David corre o quando siamo insieme. Penso che sia sfortunato. Non c'è bisogno di questo. Volevo anche chiarire questo a Étienne". Étienne è il nuovo partner di Ralf.

Schumacher ha rivelato che Cora conosceva Étienne e che erano anche amici. "E Cora aveva pubblicato 'Benvenuto' già da un anno. Quindi non capisco alcune volte, ma è sfortunato, devo conviverci".

Il dolore di Cora per "un colpo improvviso"

In un'intervista con "Der Spiegel" qualche giorno fa, Cora Schumacher ha ammesso di non essere stata a conoscenza dell'annuncio di coming out del suo ex marito dello scorso mese. "Avrei voluto che Ralf mi informasse o almeno mi consultasse. Avrebbe dimostrato un po' di considerazione. Invece, l'ho scoperto dai media", ha detto al magazine.

Dopo l'intervista di Cora, Ralf ha condiviso la sua prospettiva sulla questione su Instagram venerdì: "In mezzo a tutta questa discussione, vorrei chiarire che Cora ci ha fatto le congratulazioni in settembre 2023, presumendo che ci fossimo sposati". Era anche felice. Non ha commentato la sua critica per non averla informata per prima. Ha concluso il suo post con le parole: "Entrambi vogliamo solo essere lasciati in pace". In "Der Spiegel", Cora ha espresso la sua tristezza. "È stato doloroso che Ralf non mi abbia informato prima del suo coming out", ha detto la 47enne.

Chiamato a rispondere alla sua risposta su Instagram, Ralf ha detto oggi in conversazione con RTL: "Perché ho parlato? Beh, credo che sia importante attenersi alla verità. E tutti nel circolo erano a conoscenza di esso. In questo caso, l'ho reso chiaro lo scorso anno intorno alla Pasqua, quindi sono sorpreso".

