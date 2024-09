- Ralf Schumacher conduce l'intervista iniziale con il compagno Étienne

Da quando Ralf Schumacher ha annunciato la sua sessualità a metà luglio 2024, non sono mancate le notizie su di lui, la sua ex moglie Cora Schumacher e il suo attuale compagno Étienne Bousquet-Cassagne. Durante una chiacchierata con Frauke Ludowig su RTL, il 49enne ex pilota di corse ha condiviso: "Non sono mai stato così felice!" Schumacher e Bousquet-Cassagne stanno insieme da due anni. Trovano punti in comune nelle loro convinzioni, si rilassano con un bicchiere di vino alla sera e fanno anche attività fisica insieme. Secondo Schumacher, "Siamo molto simili, molto tradizionali, piuttosto riservati, molto gradevoli. Condividiamo interessi simili".

Ralf Schumacher, un volto familiare sotto i riflettori – Étienne, meno

Quando Schumacher ha condiviso una foto che indicava il suo coming out sul suo profilo Instagram, la coppia ha mantenuto un profilo piuttosto basso sulla loro relazione da allora. Schumacher è abituato all'attenzione del pubblico e alle critiche spesso aspre. Tuttavia, l'occhio del pubblico è un territorio sconosciuto per il suo compagno. "Abbiamo deciso di fare questa intervista insieme", spiega Bousquet-Cassagne. Nonostante l'attenzione dei media, la coppia ha condiviso poco della loro vita privata e si è aperta di rado con altri media tedeschi. La coppia è stata oggetto di molte speculazioni e scritti, ma Bousquet-Cassagne ammette: "Non è stato facile per me perché non sono famoso, non sono un pilota di corse, un attore o un cantante. Non ero preparato a questo".**

La decisione di rendere pubblica la relazione è stata di Schumacher, come spiega il suo compagno: "L'annuncio è stata una sua decisione. Ovviamente sto con Ralf, ma è stato una sorpresa e un po' preoccupante. È anche spaventoso. Ma ora sono passate alcune settimane e mi sento un po' più a mio agio, e forse questo è il momento giusto per questa intervista".

L'intera intervista con Ralf Schumacher e Étienne Bousquet-Cassagne andrà in onda domenica alle 17:45 su "Exclusiv Weekend" su RTL. Si precisa che Der Spiegel fa parte di RTL Germany

