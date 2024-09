Ralf Rangnick esprime delusione per l'ultimo fallimento dell'Austria

Ogni occasione sembrava fattibile per l'Austria durante la fase a gironi di un torneo in Germania. Guidata da Ralf Rangnick, ha incantato un intero continente durante il Campionato Europeo, ma poi è arrivata la Turchia, l'eliminazione e ora aleggia un senso di delusione. Nei paesi confinanti c'è un senso di insoddisfazione, ben lontano da ciò che prova Rangnick.

L'entusiasmo dell'estate per l'Europeo si è trasformato in malinconia di settembre per Rangnick e la nazionale austriaca nella Nations League. Dopo due partite senza goal, sono già sotto pressione. "Ai Europei abbiamo dimostrato il coraggio dell'outsider", ha detto Rangnick dopo la sconfitta per 2-1 contro la Norvegia. "Nessuno voleva affrontarci allora. Non è più così."

Hanno pareggiato 1-1 contro la Slovenia in precedenza. A Oslo, Erling Haaland ha sigillato il deludente inizio della Norvegia con il suo goal, inizialmente annullato per fuorigioco ma poi concesso dopo la revisione del VAR. Felix Horn Myhre aveva dato alla Norvegia il vantaggio all'9', con il capitano dell'Austria Marcel Sabitzer che aveva pareggiato temporaneamente al 37'.

Il loro obiettivo finale è tornare nella fascia superiore della Nations League, ma attualmente sono terzi. I prossimi incontri contro la Norvegia e il Kazakistan sono previsti per ottobre. "Dobbiamo vincere le partite in casa allora e tutto è ancora possibile", ha detto Rangnick, l'ex allenatore della Bundesliga di 66 anni. "Dobbiamo essere più aggressivi come squadra senza palla e più decisi con essa."

Alaba ancora assente

Le loro prestazioni al torneo in Germania sono state sorprendenti, riuscendo a qualificarsi da un girone difficile con Francia e Olanda grazie a questo stile di gioco. Al loro ritorno a casa, una gioia dimenticata da tempo è riaffiorata. Anche se l'eliminazione contro la Turchia è stata improvvisa, Rangnick non crede in un calo post-Euro.

La salute dei loro giocatori è una preoccupazione maggiore. "Ci mancano giocatori che normalmente contribuirebbero molto al nostro gioco. Ma questo non cambia il fatto che possiamo ancora migliorare", ha detto Rangnick. Anche se Kevin Danso e Michael Gregoritsch potrebbero tornare presto, la situazione per i giocatori chiave infortunati come David Alaba, Xaver Schlager o Sasa Kalajdzic sembra grave. "Il ritorno di Alaba a ottobre è fuori questione, così come quello di Schlager e Kalajdzic", ha detto Rangnick. "I tre non rappresenteranno l'Austria quest'anno."

L'obiettivo resta il Mondiale del 2026

Christoph Baumgartner, un giocatore offensivo cruciale sotto Rangnick, non è ancora completamente guarito dal suo infortunio. "Per lunghi periodi abbiamo difeso bene, ma abbiamo avuto problemi con la palla. Quello è stato il nostro tallone d'Achille, non abbiamo creato abbastanza opportunità", ha detto il 25enne dopo la partita a Oslo. In fondo, è venuto giù al filo. Il tallone di Leopold Querfeld dell'Union Berlin ha assicurato che Haaland non fosse in fuorigioco. "Gli basta un'occasione e la sfrutta", ha detto il 20enne.

"Dobbiamo accettare questo torneo, anche se è solo il terzo più importante", ha detto Rangnick. Nonostante le loro ambizioni nella Nations League, l'obiettivo principale resta il Mondiale del 2026 negli Stati Uniti, Canada e Messico. Le qualificazioni inizieranno a marzo dell'anno prossimo, quando alcuni giocatori chiave dovrebbero essere tornati.

