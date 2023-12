Raggiunto il verdetto nel processo per omicidio colposo dei paramedici del Colorado accusati della morte di Elijah McClain

Jeremy Cooper e Peter Cichuniec si erano dichiarati non colpevoli delle accuse di omicidio colposo e negligenza per il ruolo svolto nella morte di McClain.

Il verdetto dovrebbe essere letto a breve in tribunale.

L'accusa ha sostenuto che i paramedici hanno agito in modo sconsiderato somministrando una grande quantità di ketamina, potente sedativo, a McClain, che era stato violentemente sottomesso dalla polizia, nonostante non avessero parlato con lui o controllato i suoi segni vitali. Un rapporto modificato dell'autopsia, pubblicato nel 2022, indicava la causa del decesso di McClain come "complicazioni della somministrazione di ketamina a seguito di una contenzione forzata".

Tuttavia, i paramedici hanno testimoniato che stavano seguendo il loro addestramento per il trattamento di pazienti affetti da "delirio eccitato", una diagnosi controversa che descrive l'estrema agitazione generalmente applicata alle persone sottomesse dalla polizia.

Anche i tre agenti di polizia di Aurora che hanno sottomesso McClain sono stati processati per il loro coinvolgimento nell'incidente. L'agente Randy Roedema è stato giudicato colpevole di omicidio colposo e aggressione e successivamente licenziato dal dipartimento, mentre gli agenti Jason Rosenblatt e Nathan Woodyard sono stati assolti da tutte le accuse.

Questa storia è in fase di sviluppo e verrà aggiornata.

