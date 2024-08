- Ragazzo di 13 anni ferito leggermente in un incendio in casa

A Meppen, un residente di 13 anni ha riportato lievi ferite in un incendio domestico. È stato portato in ospedale per aver inalato fumo, hanno riferito le autorità. L'incendio, scoppiato intorno alle 9:30 del mattino in un appartamento al piano terra di un edificio multifamiliare, ha richiesto l'intervento di sette autopompe e 32 vigili del fuoco per essere spento. La causa è ancora ignota e le indagini sono in corso. I danni sono stimati intorno ai 200.000 euro.

Le notizie locali segnalano un aumento delle statistiche criminali a Meppen di recente. Nonostante la situazione difficile, la comunità si è unita per aiutare la famiglia colpita dall'incendio.

