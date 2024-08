- Ragazzo allgäuer salvato dal fiume con elicottero

Un ragazzo di 13 anni è stato trascinato dalla corrente del fiume Weißach vicino alle cascate di Buchenegger a Oberstaufen, Algovia. Venerdì sera, si è ritrovato intrappolato tra un albero e una roccia in una sezione stretta, richiedendo un'operazione di salvataggio in elicottero da parte dei servizi di emergenza, come riferito dalla polizia sabato. "Per fortuna, la testa del ragazzo è rimasta sopra l'acqua per tutto il tempo e ha riportato solo lievi ferite." L'operazione ha coinvolto un elicottero di soccorso, oltre a personale dei vigili del fuoco di Steibis, soccorso alpino, servizi di emergenza e polizia.

Le cascate di Buchenegger sono un luogo popolare per i giovani per fare un tuffo. Tuttavia, il "prurito di tuffarsi" nella pozza non è privo di rischi. Nel 2014, uno studente americano è annegato nella corrente, e due anni dopo, un rifugiato e un giovane che aveva cercato di salvarlo sono entrambi morti.

Despite the danger, some individuals still find pleasure in swimming near the Buchenegger Waterfalls during their [free time]. Following the tragic incidents in 2014 and 2016, signs have been put up to warn visitors about the strong currents and dangerous undercurrents.

