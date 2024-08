Ragazza di 3 anni e ragazzo di 4 anni sono morti in un incidente aereo in Brasile mentre i soccorritori recuperano i corpi

I corpi di 34 uomini e 28 donne sono stati recuperati, secondo il governo di San Paolo, che ha dichiarato che solo due - il pilota e il co-pilota - sono stati identificati finora.

L'aereo di linea è precipitato fuori San Paolo nel pomeriggio di venerdì, uccidendo tutti a bordo dopo una discesa di 17.000 piedi in un minuto - ma non è ancora chiaro il perché. Il volo era partito da Cascavel, nello stato brasiliano del Paraná, e era diretto a Guarulhos, nello stato di San Paolo.

Immagini drammatiche diffuse sui social media mostrano la caduta dell'aereo e il suo relitto in fiamme a terra.

Il portavoce dei vigili del fuoco di San Paolo, Maycon Cristo, ha detto a CNN che gli ufficiali stanno lavorando fila per fila dell'aeromobile per recuperare e identificare i corpi, che si trovano in condizioni che rendono difficile l'identificazione.

Per aiutare nell'identificazione dei corpi, le famiglie sono state invitate a condividere documentazione medica delle vittime "come esami radiologici, medici e/o dentali", ha dichiarato un comunicato stampa del governo dello stato di San Paolo.

Stanno emergendo dettagli su chi si trovava a bordo. Tra le vittime ci sono una bambina di tre anni e suo padre, secondo la Procura dello Stato di Santa Catarina, dove l'uomo lavorava.

La compagnia aerea regionale Voepass, che ha operato il volo, ha dichiarato che tutti i passeggeri avevano documenti brasiliani mentre quattro vittime avevano doppia nazionalità: tre venezuelani e un portoghese.

I tre venezuelani erano una donna, sua madre e suo figlio di 4 anni che viaggiavano con il loro cane domestico.

Lo stato di San Paolo ha dichiarato tre giorni di lutto ufficiale in onore delle vittime che si trovavano sul volo da Cascavel, nello stato brasiliano del Paraná, a Guarulhos, nello stato di San Paolo, quando ha perso il segnale.

Si prevede che lunedì inizieranno i preparativi per un funerale che si terrà a Cascavel, dove l'aereo è decollato, secondo l'affiliata CNN Brasil.

CNN's Marcia Reverdosa, Marcelo Mardeiros e Vasco Cotovio hanno contribuito a questo servizio.

