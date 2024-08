Ragazza annegata nell' Elba

Squadre di soccorso ancora aggrappate alla speranza: Una bambina viene trascinata via dall'Elba nel pomeriggio. Da allora, i vigili del fuoco e la DLRG sono in piena attività. A causa della corrente, il raggio di ricerca continua ad aumentare.

A Blankenese, Hamburg, è in corso un'operazione di soccorso dopo che una bambina è annegata nell'Elba. Il dipartimento dei vigili del fuoco presume che la bambina sia annegata - davanti ai suoi genitori. L'incidente è avvenuto "a vista", ha dichiarato un portavoce dei vigili del fuoco.

Con un contingente numeroso, i servizi di soccorso hanno cercato la bambina. La speranza non è ancora abbandonata, ha detto il portavoce. A volte, le persone possono essere rianimate a causa dell'acqua relativamente fredda, ha aggiunto. Un elicottero di soccorso stava sorvolando l'Elba.

La polizia è stata allertata intorno alle 15:50 per una bambina in pericolo di annegamento nell'Elba. Intorno ai 40 membri del dipartimento dei vigili del fuoco e della DLRG hanno cercato l'area intorno al luogo dell'incidente sul Falkensteiner Ufer. A causa della corrente dell'Elba, il raggio di ricerca è stato esteso a 400-500 metri, ha detto il portavoce dei vigili del fuoco. I vigili del fuoco e la DLRG erano in azione con le barche, e anche i sommozzatori sonar stavano cercando la bambina.

Un elicottero di soccorso stava sorvolando l'Elba e c'era anche un drone in uso. L'età della bambina scomparsa non è stata rivelata dal portavoce dei vigili del fuoco. I genitori della bambina sono assistiti dal servizio di emergenza pastorale.

