- Ragazza a bordo al sicuro dall' attacco del morso

Dopo che una bambina di tre anni è stata morsa più volte da un Border Collie su un battello turistico sul lago Edersee martedì, ora è fuori pericolo. Come ha riferito oggi la Polizia di Stato dell'Assia, la bambina ha riportato ferite al braccio, alla testa e a un occhio. È stata trasportata in ospedale in elicottero.

La bambina si trovava a bordo del battello con sua madre. Mentre stavano per sbarcare, hanno incrociato il cane, che era legato. L'animale ha improvvisamente morso la bambina. Altri dettagli erano inizialmente poco chiari. La polizia sta cercando testimoni dell'incidente.

La madre ha immediatamente allertato le autorità dopo aver notato la gravità delle ferite della figlia. In una situazione così critica, è stato necessario un intervento di soccorso, che ha portato al trasporto della bambina in elicottero in un ospedale per le cure mediche immediate.

