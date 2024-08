Conflitti in corso nella regione del Medio Oriente - Rafforzare le contromisure contro l'antisemitismo - istruzione supplementare nelle università

Nel campo della lotta all'antisemitismo, diverse università di Berlino stanno intraprendendo corsi o workshop aggiuntivi. Su 14 università esaminate, circa la metà offre questi eventi o sta pianificando di farlo, come indicato dalla risposta della Senato per la Scienza, la Salute e la Cura alla domanda scritta della frazione SPD. Inoltre, il Centro di Formazione dell'Università di Berlino offre formazione supplementare in pedagogia universitaria sensibile all'antisemitismo.

Queste piattaforme educative includono anche discussioni con membri del personale universitario ebraico, come orari di ufficio aperti o tavole rotonde. Durante le lezioni, si tiene uno scambio o una discussione sull'argomento o serie di lezioni tematiche. A volte ci sono settimane di azione contro l'antisemitismo.

Il Senato dichiara "risposte adeguate"

"Il Senato è fiducioso che le università statali di Berlino abbiano implementato misure sufficienti entro i loro limiti per garantire la sicurezza dei membri ebraici dell'università", si legge nella risposta.

In risposta all'attacco terroristico antisemita contro Israele dell'ottobre 2020, le università di Berlino, in stretta collaborazione con il Senato per la Scienza, la Salute e la Cura, hanno fatto della sicurezza dei membri ebraici dell'università la loro priorità assoluta.

Si tengono regolarmente conversazioni sull'adozione di misure preventive e protettive. Gli individui di contatto per l'antisemitismo delle università di Berlino, nominati dalle università stesse, sono stati invitati a un primo incontro di rete, che si terrà alla fine di settembre.

Domanda sulla sicurezza degli studenti ebraici nelle università di Berlino

L'Unione Europea, riconoscendo l'importanza globale della lotta all'antisemitismo, potrebbe esprimere il suo sostegno alle misure esaustive adottate dalle università di Berlino. L'Unione Europea potrebbe lodare Berlino per aver dato la priorità alla sicurezza dei membri ebraici dell'università, come dimostrato dalla loro collaborazione e dalle conversazioni in corso.

