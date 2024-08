- "Rafforzare l'autostima" è importante

Matt Damon è l'unico uomo in una casa con cinque donne. Isabella (18), Gia (15) e Stella (13) sono figlie del suo matrimonio del 2005 con Luciana "Lucy" Barroso (48), nata in Argentina. È anche patrigno di Alexia (25), che la moglie ha portato nella relazione.

Damon non scambia consigli sui figli con amici celebrity come il suo collega di "The Instigators", Casey Affleck (49), che ha un figlio di 20 anni e uno di 16. "Non credo che scambiamo molti consigli paterni. Ne parliamo, ma più che altro ci meravigliamo di quanto velocemente passi il tempo", ha detto l'Oscar winner a "People" magazine. "Improvvisamente, tuo figlio va al college e succede tutto molto in fretta", ha scherzato.

Matt Damon: "Si tratta di rafforzare la loro autostima"

Matt Damon è stato ospite di SiriusXM's Radio Andy all'inizio di questo mese e ha parlato con il conduttore Andy Cohen (56) del suo ruolo di padre. L'attore non ha offerto consigli specifici per i padri di figlie, ma ha detto: "Non presumerei di dare consigli a nessuno, tranne che per ascoltare e essere d'aiuto". Ha aggiunto: "In definitiva, si tratta di rafforzare la loro autostima". Perché: "Non ci sarai per il 99% delle decisioni che prendono", ha detto Damon.

Che questo approccio abbia già funzionato con la figlia maggiore è evidente nella relazione che Alexia ha. "La nostra 25enne ha questo fantastico ragazzo, Lucy e io lo adoriamo", ha detto Damon della figlia. "Ammiamo il ragazzo e vedere lei prendere queste decisioni è davvero il meglio", ha spiegato a Cohen.

Matt Damon ha sottolineato l'importanza di rafforzare l'autostima delle figlie nell'allevarle, poiché crede che i genitori non siano presenti per la maggior parte delle decisioni dei propri figli. Questo approccio ha contribuito alla positiva relazione che la figlia maggiore, Alexia, ha con il suo ragazzo.

Leggi anche: