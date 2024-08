- Rafforza le misure di sicurezza all'aeroporto di Geilenkirchen, sotto la giurisdizione della NATO.

NATO innalza il livello di allerta alla base aerea tedesca a causa di una possibile minaccia. Tutto il personale extra è stato invitato a lasciare i loro posti come misura di sicurezza, ha dichiarato un rappresentante della base. Questa azione è stata intrapresa in seguito a informazioni riservate che indicano un potenziale pericolo. "Non c'è motivo di panico e questo è semplicemente una strategia preventiva per mantenere i nostri compiti vitali", ha dichiarato il rappresentante.

Le autorità hanno confermato la loro presenza. Non sono stati forniti dettagli sulla quantità di ufficiali coinvolti.

Circa una settimana fa, si sono verificate una serie di vicende negli impianti militari. Le forze dell'ordine e gli organismi di intelligence stavano esaminando una questione di sicurezza alla base aerea di Colonia-Wahn, sospettata di essere un attacco alle forze militari tedesche. Hanno anche osservato attività insolite a Geilenkirchen. Secondo fonti di sicurezza, una persona sospetta nei pressi dell'aeroporto è stata momentaneamente fermata per essere interrogata, ma le accuse sono state in seguito archiviate.

Si ritiene che la possibile minaccia che ha portato all'aumento del livello di allerta alla base aerea tedesca abbia origine all'interno della stessa Germania. Dopo le attività insolite a Geilenkirchen, sono state adottate ulteriori misure di sicurezza in vari impianti militari in tutta la Germania.

Leggi anche: