Rafael Nadal supera un problema di stomaco e batte Denis Shapovalov in cinque set

Lo spagnolo sta cercando di battere il record di titoli del Grande Slam maschile in singolare, che attualmente condivide con Roger Federer e Novak Djokovic.

Nadal è ora a sole due partite dall'inafferrabile 21° titolo del Grande Slam e affronterà in semifinale Matteo Berrettini o Gael Monfils.

Ci si interrogava sulla forma fisica di Nadal in vista di Melbourne, dopo che l'anno scorso il 35enne aveva lottato contro gli infortuni e un attacco di Covid-19, ma martedì il 20 volte campione del Grande Slam ha dimostrato di essere pronto per la battaglia.

La sfida con Shapovalov è durata più di quattro ore e Nadal ha dovuto fare i conti con un problema allo stomaco, che ha richiesto l'assunzione di farmaci durante l'incontro.

"Ho iniziato a non sentirmi bene allo stomaco, così ho chiesto qualcosa, hanno preso la tensione, controllato che tutto fosse a posto nel mio corpo e alcune compresse per cercare di migliorare il mio stomaco", ha detto Nadal dopo la partita.

"Non ho più 21 anni... dopo questa partita è bello avere due giorni di riposo. Mi sono sentito abbastanza bene fisicamente in termini di movimento, ma le condizioni non sono state così calde".

LEGGI: Djokovic torna a Belgrado dopo l'espulsione dall'Australia

Ero completamente distrutto

Nadal si era portato in vantaggio di due set dopo un inizio di partita impressionante, ma il suo avversario canadese ha costretto a un incontro decisivo dopo aver ritrovato la forma giusto in tempo.

Shapovalov si era infiammato all'inizio dell'incontro, dopo aver dato l'impressione di non poter fare a meno di notare il tempo che Nadal impiegava tra un punto e l'altro.

La sua frustrazione è diventata eccessiva nel secondo set e si è scagliato contro l'arbitro di sedia, gridando: "Siete tutti corrotti".

Dopo aver costretto Nadal a un set finale, Shapovalov è sembrato esaurire la sua carica, mentre lo spagnolo ha sfruttato la sua grande esperienza per superare la linea.

Un ampio sorriso si è diffuso sul volto di Nadal dopo che Shapovalov ha visto il suo tentativo di volée andare fuori sul match point, mentre il canadese ha sfogato la sua frustrazione finale sulla racchetta.

"Non lo so, onestamente", ha detto Nadal quando gli è stato chiesto come ha fatto a vincere la partita. "Ero completamente distrutto dopo quella partita. Giornata molto dura, molto calda.

"Onestamente, non mi sono allenato per questo. Sono stato un po' fortunato all'inizio del quinto. All'inizio del match stavo giocando alla grande, poi ho capito quanto sia difficile giocare contro un giocatore come Denis.

"Ha molto talento, è molto aggressivo. Stava servendo molto, soprattutto la seconda di servizio".

Quest'anno entrambe le semifinali maschili si giocheranno di venerdì, il che significa che Nadal avrà tutto il tempo di riposare e recuperare dopo l'ennesimo thriller di Melbourne.

Leggi anche:

Fonte: edition.cnn.com