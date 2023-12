Rafael Nadal stanco del "circo" della cancellazione del visto di Djokovic

In un'intervista rilasciata sabato alla CNN, il 35enne, che si trova a Melbourne in vista degli Australian Open della prossima settimana, è sembrato esprimere frustrazione per il modo in cui la saga del visto di Novak Djokovic ha oscurato il torneo, descrivendola come un "circo".

Djokovic è stato trattenuto dalle autorità di frontiera australiane sabato mattina, in ottemperanza a una disposizione del tribunale decisa venerdì dopo che il suo visto era stato revocato per la seconda volta dal ministro dell'immigrazione australiano, Alex Hawke.

Il numero uno del mondo maschile trascorrerà ora la notte di sabato in detenzione preventiva prima di affrontare un'udienza della Corte Federale domenica mattina, ora australiana, nel tentativo estremo di ribaltare la sentenza.

Nel giustificare la decisione di cancellare il visto del campione di tennis, il ministro dell'Immigrazione Hawke ha affermato che la continua presenza di Djokovic in Australia potrebbe portare a un "aumento del sentimento anti-vaccinazione" o addirittura a "disordini civili", come risulta dai documenti del tribunale.

"Sono solo un giocatore che vede il circo dall'esterno. Ma, come ho detto, sono un po' stanco di questa vicenda", ha dichiarato Nadal alla CNN. "Penso che sia andata troppo oltre. Auguro a Novak il meglio. E questo è tutto, voglio giocare a tennis".

L'ex numero 1 del mondo sta cercando di aggiungere al suo palmarès 20 major - un record che condivide con Roger Federer e Djokovic - quando il torneo inizierà la prossima settimana. Nadal ha confermato di non aver visto o parlato con Djokovic negli ultimi giorni.

Alla domanda sull'impatto dello scetticismo vaccinale di Djokovic sui membri del pubblico che vedono il numero 1 del mondo come un modello da seguire, Nadal ha risposto che, pur rispettando il suo avversario, "le persone che si trovano in una posizione che può creare o avere un impatto su altre persone devono essere responsabili".

"Lo rispetto come persona. Naturalmente, molto come atleta. Anche se non sono d'accordo con il suo modo di pensare su come procedere con questa pandemia", ha detto Nadal. "Credo molto nella vaccinazione... e quando si prendono delle decisioni ci sono delle conseguenze... Abbiamo fatto molte cose insieme. Penso che siano cose positive per il nostro sport e gli auguro ogni bene", ha detto Nadal.

"Quello che stiamo affrontando a livello mondiale è molto, molto più importante del tennis e dei tennisti... milioni di persone sono già morte e molte famiglie stanno soffrendo le conseguenze di questa terribile (pandemia) da quasi due anni", ha aggiunto.

Nadal, che sta rientrando da un infortunio al piede, ha detto che gli Australian Open saranno "grandiosi con o senza Novak Djokivic", aggiungendo che nella storia dello sport non c'è niente di più importante dello sport stesso.

Fonte: edition.cnn.com