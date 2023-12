Rafael Nadal soffre per un infortunio cronico al piede in vista degli Open di Francia

Il 21 volte campione del Grande Slam ha perso gran parte della scorsa stagione a causa dell'infortunio e dice che sta ancora imparando a vivere e a giocare con il dolore.

Lo spagnolo è apparso in difficoltà verso la fine della sua ultima partita giovedì, quando è stato sconfitto da Denis Shapovalov all'Open d'Italia.

"Sono un giocatore che convive con un infortunio, non è una novità. È qualcosa che c'è", ha detto Nadal ai giornalisti dopo la partita.

"Sfortunatamente, il mio giorno per giorno è difficile, onestamente. Anche così, mi sto sforzando... può essere frustrante che molti giorni non riesca ad allenarmi nel modo giusto".

All'inizio di maggio, Nadal ha dichiarato ai media, dopo la drammatica vittoria negli ottavi di finale contro David Goffin agli Open di Madrid, di avere un "infortunio cronico che non può essere curato".

Ha poi aggiunto: "Quando gioco, a volte il piede mi fa male. Se mi vedeste ogni giorno, non sareste preoccupati. Ho sempre dolore al piede, soprattutto dopo una partita di tre ore o un lungo allenamento. Finisco per camminare un po' male.

"Ma ho una lesione cronica che non ha cure. Fa parte della mia vita e questo è lo svantaggio di non poter finire prima la partita. A breve termine, penso di essere a posto, dal punto di vista fisico, ma anche per quanto riguarda i piedi, che devono adattarsi alla competizione".

Allenarsi con il 'dolore'

Il trentacinquenne è riuscito a tornare in auge dopo il lungo periodo di stop per infortunio dello scorso anno, vincendo gli Australian Open a gennaio, ma ha dichiarato che il problema al piede è stato "difficile".

Ha confermato che porterà con sé il suo medico per gli Open di Francia, al fine di gestire al meglio l'infortunio.

"La prima cosa che devo fare è non avere dolore per allenarmi", ha aggiunto Nadal, che è appena tornato da un infortunio alla costola subito a Indian Wells a marzo.

"È vero che durante gli Open di Francia e il Roland Garros avrò il mio medico con me. Questo a volte aiuta perché si possono fare delle cose.

"Nei giorni positivi e in quelli negativi, è necessario rimanere e valutare tutte le cose che mi sono successe in modo positivo".

Il Roland Garros si svolgerà dal 22 maggio al 5 giugno.

