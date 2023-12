Rafael Nadal si ritira da Wimbledon per infortunio, mandando Nick Kyrgios direttamente in finale

Il 22 volte campione del Grande Slam avrebbe dovuto affrontare Nick Kyrgios nella semifinale di venerdì. Kyrgios accederà direttamente alla finale per affrontare il vincitore dell'incontro tra Novak Djokovic e Cameron Norrie.

"Sono costretto a ritirarmi dal torneo", ha dichiarato Nadal durante la conferenza stampa di giovedì. "Ho uno strappo al muscolo (addominale)".

Nadal ha detto di aver passato l'intera giornata a pensare a cosa avrebbe dovuto fare, ma ha deciso che non avrebbe avuto "senso" continuare.

"Se continuo, l'infortunio sarà sempre peggiore", ha detto, aggiungendo quanto si sentisse "triste" per questo.

Nadal ha lasciato intendere che parte della sua decisione era basata sul fatto che avrebbe dovuto vincere due partite, la semifinale e la finale, per vincere il campionato.

"Credo di non poter vincere due partite", ha detto. "Non voglio andare in campo e non essere abbastanza competitivo per giocare al livello necessario per raggiungere il mio obiettivo, con una grande possibilità di peggiorare le cose".

Nadal ha dichiarato di prevedere un recupero di tre-quattro settimane e di voler tornare a competere nei prossimi tornei come previsto.

Lo spagnolo ha detto che l'infortunio gli dava fastidio da circa una settimana, ma si è aggravato durante il suo estenuante match di quarti di finale contro Taylor Fritz mercoledì. Sebbene sia riuscito a vincere per 3-6, 7-5, 3-6, 7-5, 7-6, è sembrato a tratti in difficoltà a causa di un infortunio all'addome.

In più di un'occasione, Nadal è rimasto ingobbito dopo un colpo e si è tenuto il torace. Il due volte campione di Wimbledon ha chiamato l'allenatore per una valutazione nel secondo set, prima di ricorrere a un timeout medico e lasciare il campo per le cure.

"Siamo dispiaciuti di vederla finire in questo modo", ha twittato Wimbledon, taggando Nadal. "Grazie per un altro anno di momenti indimenticabili ai Championships".

All'inizio di quest'anno, Nadal ha superato la barriera del dolore per vincere il suo 14° titolo degli Open di Francia, ricevendo iniezioni nel piede prima di ogni partita. In una conferenza stampa post-partita al Roland Garros, Nadal ha detto che i suoi 21 anni di carriera gli hanno fatto sopportare il dolore "ogni singolo giorno".

Matias Grez della CNN ha contribuito a questo servizio.

Fonte: edition.cnn.com