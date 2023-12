Rafael Nadal rientra dall'infortunio e non esclude di continuare oltre il 2024

Anche se la coppia spagnola ha perso 6-4 6-4 contro gli australiani Max Purcell e Jordan Thompson, Nadal ha sfoderato alcuni potenti vincenti, muovendosi più liberamente sul campo dopo essersi sottoposto a un intervento chirurgico all'anca per curare l'infortunio che lo ha costretto a saltare gran parte della scorsa stagione.

Il 22 volte campione del Grande Slam ha lottato contro una serie di infortuni negli ultimi tempi e a maggio ha dichiarato che il 2024 sarà probabilmente il suo ultimo anno in tour, ma domenica non ha escluso di continuare oltre questa data.

"Il problema di dire che sarà la mia ultima stagione è che non posso prevedere al 100% cosa succederà in futuro. Questo è il punto", ha detto Nadal prima del suo match di ritorno, secondo quanto riportato da Reuters. Ecco perché dico probabilmente".

"È ovvio che c'è un'alta percentuale che sarà la mia ultima volta in Australia. Ma se sarò qui l'anno prossimo, non ditemi: 'Hai detto che sarà la tua ultima stagione', perché non l'ho detto", ha aggiunto.

"Non si sa mai cosa succede, sapete? Non posso prevedere come sarò nei prossimi sei mesi. Non posso prevedere se il mio corpo mi permetterà di godermi il tennis come ho fatto negli ultimi 20 anni".

Alcuni avversari di Nadal, tra cui Holger Rune e Andy Murray, hanno notato l'"intensità" con cui sta giocando, ma il 37enne ha minimizzato i commenti.

"Se chiedete ai miei colleghi come mi sento, non verranno qui a dire: 'Rafa sta giocando come un disastro'", ha detto, secondo il sito web del Brisbane International.

"Ritengo che ciò che hanno detto non abbia molto valore perché, ovviamente, se mi chiedete come stanno giocando, vi dirò che anche loro stanno giocando alla grande. Non si possono dire cose negative sui colleghi".

Nadal farà il suo ritorno in singolare martedì, affrontando l'ex numero 3 del mondo Dominic Thiem nel primo turno del Brisbane International, un torneo spesso utilizzato dai giocatori che si preparano per gli Australian Open.

Lo spagnolo farà poi il suo ritorno nel Grande Slam agli Australian Open, torneo che ha vinto due volte e che inizierà il 14 gennaio.

