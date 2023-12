Rafael Nadal ridimensiona le aspettative di titolo in vista del ritorno a Brisbane

Il 22 volte campione del Grande Slam, che si sta preparando per gli Australian Open del mese prossimo, si è procurato il problema durante la sconfitta al secondo turno di Melbourne Park a gennaio e non ha più gareggiato la scorsa stagione dopo essersi operato a giugno.

I rivali di Nadal, tra cui il numero uno del mondo Novak Djokovic, ritengono che al suo ritorno sarà al massimo della competitività, ma il 37enne ha ridimensionato le aspettative per il titolo in quella che probabilmente sarà la sua ultima stagione nel tour.

"È impossibile pensare di vincere tornei oggi", ha detto Nadal all'Australian Associated Press venerdì. "Quello che è davvero possibile fare è godersi il ritorno. Non mi aspetto molto... un anno senza essere in campo".

Nadal ha intensificato gli allenamenti negli ultimi mesi e si è allenato con il numero otto del mondo Holger Rune al Queensland Tennis Centre dopo essere arrivato in Australia giovedì.

Lo spagnolo, che è scivolato al numero 672 del mondo, ha detto di sentirsi molto meglio rispetto a un anno fa, ma ha aggiunto che non può ancora avere obiettivi a lungo termine.

"Non so come andranno le cose", ha detto Nadal. Non sono un giocatore che cerca di prevedere cosa può accadere nel breve termine e nel medio periodo è più difficile".

"Devo accettare le avversità e il fatto che non sarà tutto perfetto, ma solo arrivare con lo spirito giusto ogni giorno".

Il Brisbane International inizia domenica, mentre gli Australian Open si svolgeranno dal 14 al 28 gennaio.

Leggi anche:

Fonte: edition.cnn.com