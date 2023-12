Rafael Nadal non sa se sarà in grado di affrontare Nick Kyrgios in semifinale a Wimbledon

Lo spagnolo ha superato un'estenuante epopea di cinque set contro Taylor Fritz mercoledì, vincendo 3-6 7-5 3-6 7-5 7-6 in quattro ore e 20 minuti, ma a tratti è sembrato in difficoltà per un infortunio all'addome.

In più di un'occasione, Nadal è rimasto ingobbito dopo un colpo e si è tenuto il torace. Il due volte campione di Wimbledon ha chiamato l'allenatore per una valutazione nel secondo set, prima di ricorrere a un timeout medico e lasciare il campo per le cure.

"Non lo so", ha detto Nadal, come riporta la Reuters, quando gli è stato chiesto se avrebbe affrontato Kyrgios. "Onestamente, non posso darvi una risposta chiara perché se vi dessi una risposta chiara e domani succedesse un'altra cosa, sarei un bugiardo".

Dopo la partita, Nadal ha ammesso di aver pensato di ritirarsi dallo scontro dei quarti di finale.

"Volevo solo darmi una possibilità", ha aggiunto. [Non è facile lasciare il torneo, non è facile lasciare Wimbledon, anche se il dolore è stato forte. Non lo so. Volevo finire. Ho lottato. [Sono orgoglioso dello spirito di lotta e del modo in cui sono riuscito a essere competitivo in quelle condizioni.

"Sono abituata a sopportare il dolore e a giocare con i problemi. Sapendo che, quando sento qualcosa come ho sentito, è perché qualcosa non sta andando nel modo giusto nel [mio] addome.

"Ma vediamo. Ho avuto queste sensazioni per un paio di giorni. Senza dubbio, oggi è stato il giorno peggiore, c'è stato un aumento importante del dolore e della limitazione".

Nadal ha superato la barriera del dolore per vincere il suo 14° titolo degli Open di Francia all'inizio di quest'anno, ricevendo iniezioni nel piede prima di ogni partita. In una conferenza stampa post-partita al Roland Garros, Nadal ha detto che i suoi 21 anni di carriera gli hanno fatto sopportare il dolore "ogni singolo giorno".

Il 22 volte campione del Grande Slam era in dubbio per l'arrivo a Wimbledon, dopo aver ricevuto un trattamento per l'infortunio al piede che lo ha tormentato durante gli Open di Francia, ma ora ha raggiunto le semifinali all'All England Club per l'ottava volta nella sua carriera.

Fonte: edition.cnn.com