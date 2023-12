Rafael Nadal: la stella spagnola supererà il grande rivale Roger Federer?

Riuscirà a raggiungere Roger Federer? Riuscirà a usurpare il suo grande rivale ai vertici del tennis maschile e a diventare il tennista uomo più vincente di tutti i tempi?

La vittoria di Nadal su Dominic Thiem nella finale degli Open di Francia di domenica ha portato lo spagnolo a 18 titoli del Grande Slam, a soli due dal grande svizzero.

Ha aggiunto un'altra svolta alla loro storia e ha dato nuovo slancio alle ultime fasi della loro straordinaria carriera.

Nonostante abbia allungato il suo record a ben 12 titoli dell'Open di Francia, Nadal è abituato a vedere i suoi successi indissolubilmente legati a quelli di Federer e aveva già pronta la sua risposta.

"In tutta onestà, non sono molto preoccupato di queste cose, no?" ha detto Nadal ai giornalisti al Roland Garros.

"Non si può essere sempre frustrati perché il vicino ha una casa più grande della tua, o una TV più grande o un giardino migliore. Non è questo il modo in cui vedo la vita".

Chi abbia il giardino più grande rimarrà uno dei grandi misteri del tennis, ma è probabile che Nadal abbia bisogno della sua scorta di analogie domestiche ancora per un po'.

Non c'è da stupirsi, viste le straordinarie imprese dei due uomini. Tra loro hanno dato vita a una delle rivalità più avvincenti del tennis, vincendo 38 grandi slam.

Rivalità avvincente

Il primo titolo del Grande Slam di Nadal è arrivato a Parigi nel 2005, battendo l'allora quattro volte campione del mondo Federer. Da allora la coppia ha duellato in tutto il mondo e ha portato il tennis maschile a nuovi livelli con una rivalità che ha affascinato milioni di persone.

In termini puramente numerici, Federer ha vinto 101 tornei nel corso della sua carriera, raccogliendo poco più di 124 milioni di dollari solo in premi. Nadal ha vinto 82 tornei, raccogliendo quasi 110 milioni di dollari di premi.

Ma la sola frase "Federer-Nadal" evoca un'epoca di duopolio senza precedenti, con lo stile apparentemente disinvolto dello svizzero in netto contrasto con l'intensità muscolosa e cupa dello spagnolo.

Quando Nadal arriverà a giocare a Wimbledon alla fine del mese, senza dubbio gli verrà costantemente ricordato che può arrivare a un solo Grande Slam da Federer.

Il tempo è dalla sua parte, ovviamente. A 33 anni è quattro anni più giovane di Federer e lo svizzero ha ammesso che il ritiro è dietro l'angolo. E pochi dubiterebbero della capacità di Nadal di vincere altri due o tre titoli dell'Open di Francia, se il suo corpo dovesse rimanere forte.

Federer regna sovrano a Wimbledon, tuttavia, e il suo record di otto titoli è la risposta perfetta a chi cerca di sminuire l'eredità di Nadal a causa del suo dominio agli Open di Francia.

Problemi di infortunio

Ma la battaglia più grande di Nadal potrebbe essere quella con se stesso. Secondo le stime, lo spagnolo è stato costretto a saltare circa 15 tornei del Grande Slam per infortunio.

La sua battaglia per superare i problemi cronici al ginocchio che hanno afflitto la sua carriera è stata ben documentata, ma anche il resto del corpo ha sofferto.

L'anno scorso, lo zio di Nadal, Toni, suo allenatore di lunga data, ha dichiarato ai giornalisti che suo nipote "viveva con dolore e antidolorifici dal 2005".

L'ultimo anno è stato particolarmente difficile per Nadal. Lo scorso settembre è stato costretto a ritirarsi dalla semifinale degli US Open contro Juan Martin del Potro per un infortunio al ginocchio e non ha più giocato per il resto dell'anno.

A novembre si è sottoposto a un intervento chirurgico alla caviglia, ma è tornato per raggiungere la finale degli Australian Open, dove ha perso contro Novak Djokovic in set diretto.

A marzo, a Indian Wells, un problema al ginocchio lo ha costretto a ritirarsi dalla semifinale con Federer.

Nadal si è poi preso una pausa di cinque settimane prima di giocare tre tornei su terra battuta in preparazione dell'Open di Francia.

La sua demolizione di Federer in semifinale ha fatto pensare che stesse di nuovo funzionando a pieno regime.

"Ti fa sentire a disagio per il modo in cui difende il campo e gioca sulla terra battuta", ha detto Federer ai giornalisti dopo la partita. "Non c'è nessuno che giochi anche solo lontanamente vicino a lui.

"Non so nemmeno chi devo andare a cercare per allenarmi con qualcuno che giochi come lui. Lo pensavo anche durante la partita. È incredibile il modo in cui gioca in profondità e poi è in grado di rimbalzare dalla linea di fondo. È davvero interessante".

Ricerca dell'anima

Il successo parigino di Nadal appare ancora più notevole se si considera che Nadal ha dichiarato di essere stato costretto a "cambiare drasticamente" il suo atteggiamento dopo aver perso contro Dominic Thiem nella semifinale del Barcelona Open in aprile.

"Mentalmente ho perso un po' di energia, perché ho avuto troppi problemi di fila", ha detto ai giornalisti a Parigi.

"Mentalmente non mi stavo divertendo. Ero troppo preoccupato per la salute e, ad essere onesti, troppo negativo".

Dopo il primo turno a Barcellona, sono riuscito a rimanere da solo per un paio d'ore nella stanza e a riflettere su quello che sta succedendo, su quello che devo fare".

"Una possibilità sarebbe stata quella di fermarmi per un po' e recuperare il mio corpo. L'altra era cambiare drasticamente il mio atteggiamento e la mia mentalità per giocare le prossime due settimane".

Questo cambiamento si è rivelato la scelta giusta per Nadal, che sembra aver preso esempio da Federer nella gestione del suo carico di lavoro. Lo svizzero ha scelto di saltare gli Open di Francia dal 2016 al 2018 per preparare la mente e il corpo a Wimbledon, che ha vinto l'ultima volta nel 2017.

Tre è una folla

Ma entrambi i giocatori sono consapevoli che c'è un'altra minaccia che alita sul loro collo.

Il serbo Djokovic è diventato un fastidio costante per le possibilità di gloria di entrambi e ha accumulato 15 titoli del Grande Slam.

All'età di 32 anni, Djokovic potrebbe ancora superare entrambi.

Insieme, il trio ha vinto 53 degli ultimi 64 titoli del Grande Slam maschile in singolare e tutti gli ultimi 10. Per ora, però, tutti gli occhi saranno puntati su Djokovic.

Per ora, però, tutti gli occhi si sposteranno su Wimbledon, dove Djokovic è il campione in carica.

Nadal non vince a Wimbledon dal 2010 e da allora ha vinto solo tre titoli del Grande Slam al di fuori di Parigi, con le vittorie agli US Open nel 2010, 2013 e 2017.

Lo spagnolo ha perso contro Djokovic nella semifinale di Wimbledon l'anno scorso e dice di essere stato "molto vicino" a vincere un altro titolo sui prati del sud-ovest di Londra.

"Come tutti sanno, amo giocare sull'erba", ha aggiunto a Parigi. "E come tutti sanno, non sono in grado di giocare tante settimane di fila come facevo 10 anni fa, otto anni fa.

"Quindi non giocherò prima di Wimbledon. L'esperienza dice che bisogna prepararsi bene, allenarsi bene e magari giocare un paio di partite, non so, prima di lì".

Il libro della storia si avvicina, ma chi dei due grandi - facciamo tre - finirà in cima alla carriera è ancora da decidere.

L'era "Federer-Nadal" non è ancora finita.

Fonte: edition.cnn.com