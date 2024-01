Rafael Nadal è a una vittoria dal record di titoli del grande slam dopo aver raggiunto la finale degli Australian Open

Nadal ha vinto la sua semifinale in modo impressionante, battendo l'italiano Matteo Berrettini in quattro set - 6-3 6-2 3-6 6-3 - e ora affronterà Daniil Medvedev nella finale di domenica.

Attualmente Nadal condivide il record di vittorie nel singolare maschile (20) con Roger Federer e Novak Djokovic, ma ora ha la possibilità di fare meglio dei suoi storici rivali.

Il 35enne ha voluto minimizzare la possibilità di entrare nella storia e ha detto di essere concentrato solo sulla vittoria dell'Australian Open, titolo che ha vinto solo una volta nella sua illustre carriera.

"Per me l'Australian Open è più importante di qualsiasi altra cosa", ha detto Nadal dopo la partita.

"È un evento straordinario e, come ho detto un paio di giorni fa, sono stato un po' sfortunato a causa di alcuni infortuni.

"Ci sono state volte in cui ho giocato finali incredibili con buone possibilità - contro Novak nel 2012, contro Roger 2017 - sono stato vicino un paio di volte.

"Mi sento molto fortunata ad averla vinta una volta in carriera, nel 2009, ma non ho mai pensato a un'altra possibilità nel 2022".

Il meglio che ho giocato da molto tempo a questa parte

Ci si interrogava sulla forma fisica di Nadal in vista del torneo, dopo che l'anno scorso ha lottato contro gli infortuni e un attacco di Covid-19.

Ha anche sofferto per cinque set contro Denis Shapovalov neiquarti di finale, ma il 20 volte campione del Grande Slam è apparso straordinariamente fresco contro Berrettini.

Con il tetto chiuso della Rod Laver Arena a causa dei temporali che si sono abbattuti su Melbourne - creando un'atmosfera che avrebbe potuto favorire Berrettini - Nadal si è portato in vantaggio di due set dopo aver espresso un tennis che, a suo dire, è stato il "migliore che abbia giocato da molto tempo".

L'italiano, noto per la sua potenza, alla fine ha vinto il terzo set, ma i troppi errori sono costati al venticinquenne che ha potuto fare ben poco per placare l'intensità di Nadal.

"Abbiamo bisogno di soffrire e di lottare. È l'unico modo per essere dove sono oggi. Onestamente, significa molto per me essere di nuovo in finale qui", ha detto Nadal, che ora si preparerà per la 29ª finale del Grande Slam della sua carriera.

Fonte: edition.cnn.com