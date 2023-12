Rafael Nadal dice che lui e la sua famiglia stanno "molto bene" dopo la nascita del primo figlio

La scorsa settimana Nadal e sua moglie, Maria Francisca Perello, hanno dato il benvenuto al loro primo figlio, Rafael Nadal Perelló, e giovedì la 36enne star del tennis è intervenuta su Twitter per aggiornare su come sta la famiglia.

"Ciao a tutti. Dopo qualche giorno e tanti messaggi di affetto volevo solo ringraziarvi tutti!" ha scritto il 22 volte vincitore di un Grande Slam. "Siamo molto felici e tutto molto bene! Un grande abbraccio".

Nadal non giocava da quando ha fatto coppia con il suo rivale di sempre Roger Federer alla Laver Cup, in quella che è stata l'ultima partita del fuoriclasse svizzero dopo una carriera ricca di successi.

Il momento clou della serata è stata l'immagine, catturata dalla fotografa Ella Ling, di Nadal e Federer seduti mano nella mano mentre singhiozzano incontrollati mentre Ellie Goulding esegue "Still Falling For You".

Lo spagnolo non ha ancora confermato se parteciperà ad altre competizioni nel 2022.

Il Masters di Parigi è il prossimo torneo importante del calendario ATP, che inizierà il 21 ottobre, mentre le ATP Finals si terranno dal 13 al 20 novembre a Torino, in Italia, e Nadal si è qualificato per questo prestigioso torneo.

Nel frattempo Nadal ha confermato che affronterà Casper Ruud, che ha battuto nella finale degli Open di Francia di quest'anno, in una serie di partite di esibizione in Sud America, a partire da Buenos Aires, in Argentina, a novembre.

Fonte: edition.cnn.com