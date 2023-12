Rafael Nadal dice che gli infortuni lo fanno soffrire "ogni giorno".

Dopo la vittoria negli ottavi di finale contro David Goffin - decisa da un enorme tie-break al terzo set - Nadal è arrivato zoppicando alla conferenza stampa post-partita, spingendo un giornalista a chiedergli del suo apparente malessere.

"No, non si preoccupi", ha risposto il 21 volte campione del Grande Slam. "Quando gioco, a volte il piede mi fa male. Se mi vedesse ogni giorno, non si preoccuperebbe. Ho sempre dolore al piede, soprattutto dopo aver giocato un match di tre ore o un lungo allenamento. Finisco per camminare un po' male.

"Ma ho una lesione cronica che non ha cura. Fa parte della mia vita e questo è lo svantaggio di non poter finire prima la partita. A breve termine, penso di essere a posto, fisicamente parlando, ma anche per quanto riguarda i piedi, che devono adattarsi alla competizione. Deve adattarsi allo stress che partite come quella di oggi comportano per me.

"Nel breve termine, come ho detto, sto bene, ma sono anche consapevole per domani. È un po' più complicato perché domani potrei svegliarmi con altri problemi e dobbiamo accettarlo e affrontarlo".

Nadal è stato tormentato dagli infortuni per tutta la sua carriera ed è appena rientrato da un infortunio alle costole subito a Indian Wells a marzo, che a un certo punto sembrava potesse minacciare la sua partecipazione ai prossimi Open di Francia.

Solo l'anno scorso, Nadal ha sofferto di un infortunio alla schiena all'inizio della stagione ed è stato poi costretto a saltare la seconda metà del 2021 per un infortunio al piede. Questo periodo di assenza gli ha impedito di partecipare a Wimbledon e alle Olimpiadi.

Tutti questi problemi hanno reso ancora più impressionante il fatto che sia riuscito a vincere il suo 21° Grande Slam da record agli Australian Open all'inizio del 2022, realizzando il suo miglior record personale di inizio stagione (20-0).

Leggi anche:

Fonte: edition.cnn.com