Rafael Nadal "convive con il dolore e gli antidolorifici dal 2005

Toni Nadal dice che il nipote spera di tornare dall'infortunio all'anca in Coppa Davis

La Spagna gioca contro la Germania a Valencia dal 6 all'8 aprile

Toni dice che il giocatore soffre di un dolore costante dal 2005.

Ma il livello di intensità che Nadal porta nel suo gioco ha un costo.

Tanto che il 16 volte vincitore di un Grande Slam baratterebbe alcuni dei suoi titoli per un po' di sofferenza in meno, secondo lo zio Toni - l'uomo che ha fatto di più per plasmare la carriera del giocatore, oltre a Nadal stesso, naturalmente.

Nadal "vive con dolore e antidolorifici dal 2005", ha detto Toni giovedì alla conferenza Congreso Murcia Sport & Business a Murcia, in Spagna.

"Per questo motivo ha considerato il suo benessere al di sopra delle vittorie e molte volte mi ha detto che avrebbe voluto vincere meno in cambio di avere meno dolore".

"In pratica, cosa sono in vena di fare? È piuttosto semplice".

Problemi di infortuni significativi

Gli infortuni sono stati una costante per Nadal, anche se attualmente si trova ancora al secondo posto dietro Roger Federer nella classifica dei grandi slam maschili. E in un'impresa che forse rimarrà ineguagliata, ha vinto gli Open di Francia per 10 volte.

Le ginocchia di Nadal sono state il più delle volte il colpevole, ma anche i piedi, la schiena, il polso e il tendine del ginocchio gli hanno causato notevoli problemi di infortunio.

Nel 2014 ha subito anche un'operazione all'appendice e due mesi fa un infortunio all'anca nei quarti di finale degli Australian Open contro Marin Cilic è costato al 31enne un posto in finale a Melbourne.

Nadal si è poi ritirato in ritardo da un torneo ad Acapulco il mese scorso e poi si è ritirato da Indian Wells e Miami, i due eventi più importanti al di fuori dei grandi slam.

"Con il tempo, visto che hai più successo sul duro, sull'erba e al coperto, inizi anche a programmare il tuo calendario in base a questo".

Puntare sulla Coppa Davis

Nadal ha rivelato nella sua autobiografia che un problema congenito al piede nel 2005 ha quasi messo fine alla sua carriera - all'età di 19 anni - e Toni ha detto che ha portato a una serie di complicazioni.

"Lo specialista da cui siamo andati ci ha detto che la carriera di Rafael era praticamente finita", ha detto Toni. "Ebbene, nel 2005 Rafael ha dovuto vivere costantemente nel dolore. Da quel momento in poi, molte volte non siamo riusciti a finire gli allenamenti.

"Molte volte - quasi sempre - doveva prendere un antidolorifico perché il dolore peggiorava sempre di più con il passare delle partite.

"A causa di alcuni plantari che ha iniziato a usare, che hanno risolto il problema del piede, ha iniziato ad avere problemi al ginocchio, alla schiena e ad altre parti del corpo".

Ma Nadal ha sempre trovato il modo di riprendersi dai suoi disturbi e questa volta spera di essere pronto per i quarti di finale di Coppa Davis della Spagna contro la Germania a Valencia dal 6 all'8 aprile. Mercoledì Nadal ha nuotato per favorire il suo recupero.

Lo spareggio si giocherà sulla terra battuta, la superficie più delicata per Nadal e quella su cui ha vinto tutto, ottenendo il decimo titolo senza precedenti agli Open di Francia nel 2017 dopo aver sconfitto Stan Wawrinka.

Se Nadal - 22-1 in singolare in Coppa Davis, perdendo solo contro l'ex numero 5 del mondo Jiri Novak - dovesse giocare, sarebbe la sua prima apparizione in casa in questa competizione presto rinnovata dal 2013.

"Ho parlato con lui e il suo obiettivo è giocare", ha detto Toni. "Ovviamente noi, o meglio lui, vedremo come sta. Se si sarà ripreso, allora sicuramente giocherà".

Toni ha smesso di viaggiare con suo nipote l'anno scorso e ora passa gran parte del suo tempo a lavorare nell'accademia di Nadal nella città natale della famiglia, Manacor, a Maiorca.

"Non parlo direttamente di tennis con lui", ha detto Toni, anche direttore del torneo femminile Mallorca Open di giugno. "Gli chiedo come sta, come chiede uno zio, perché voglio che tutto vada bene per lui".

Segue ancora il gioco ed è convinto che suo nipote sia l'uomo da battere sulla terra battuta in questa stagione, nonostante l'infortunio all'anca.

"Non gliel'ho chiesto, ma credo che abbia le massime aspettative. L'anno scorso le cose sono andate molto bene per lui. L'anno prima... fino a quando non ha avuto l'infortunio, le cose sono andate molto bene per lui sulla terra battuta", ha detto Toni, riferendosi all'infortunio al polso che ha costretto un Nadal in lacrime a lasciare l'Open di Francia 2016 nella prima settimana.

"Non credo ci sia motivo di pensare che quest'anno non andrà altrettanto bene. Ogni anno è più difficile, questa è la realtà. Ma credo che quest'anno, a mio avviso, il numero 1 per avere una buona stagione sulla terra battuta sia Rafael".

"La mia vita è buona", ha detto. "Ovviamente sto facendo qualcosa di diverso, ma è bello. Ho avuto la fortuna di divertirmi quando ero a Roma, in Australia, a Londra o a New York, ma ho avuto anche la fortuna di divertirmi nella vita quando sono a Maiorca o, come oggi, a Murcia".

Fonte: edition.cnn.com