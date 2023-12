Rafael Nadal conquista il 14° titolo dell'Open di Francia con una vittoria in due set contro Casper Ruud.

Rafael Nadal ha conquistato il suo 14° titolo da record agli Open di Francia sconfiggendo il norvegese Casper Ruud per 6-3 6-3 6-0.

Lo spagnolo ha dominato la finale di domenica vincendo 11 giochi consecutivi nel secondo e terzo set e conquistando il 22° titolo del Grande Slam, due volte davanti a Roger Federer e Novak Djokovic in cima alla classifica maschile di tutti i tempi.

Grazie a questa vittoria, il 36enne Nadal, che ha vinto il suo primo titolo agli Open di Francia 17 anni fa, diventa il più anziano campione di singolare maschile al Roland Garros.

"Per me personalmente è molto difficile descrivere le sensazioni che provo", ha detto Nadal nell'intervista a bordo campo dopo la partita. "È qualcosa che sicuramente non avrei mai creduto di essere qui a 36 anni, essere di nuovo competitivo, giocare nel campo più importante della mia carriera un'altra finale - significa molto per me".

Domenica al Roland Garros è stato un caso di maestro contro apprendista: Ruud, che si è allenato alla Rafael Nadal Academy di Maiorca dal 2018 e ha ammirato Nadal durante la sua carriera tennistica, ha partecipato alla sua prima finale del Grande Slam.

Ma il 23enne è stato surclassato da Nadal in quella che era la prima volta che i due si affrontavano.

Dopo aver condotto per 3-1 all'inizio del secondo set, Ruud ha visto la gara sfuggirgli di mano e non è riuscito a registrare alcun game nel set finale.

In seguito ha reso omaggio a Nadal, dicendo nell'intervista a bordo campo: "Sappiamo tutti che sei un campione e oggi ho provato cosa significa giocare contro di te in finale. Non è facile e non sono la prima vittima, so che ce ne sono state molte in passato".

Nadal è stato sconfitto da Djokovic nella semifinale degli Open di Francia dello scorso anno - ponendo fine a una serie di quattro titoli consecutivi - ma quest'anno ha sconfitto il suo rivale nei quarti prima di un walkover contro Alexander Zverev in semifinale.

La vittoria contro Ruud si aggiunge al titolo degli Australian Open conquistato a gennaio: è la prima volta in carriera che Nadal vince i primi due grandi slam dell'anno solare.

Nella finale di domenica è partito subito forte e si è portato in vantaggio per 4-1 nel primo set dopo aver strappato per due volte il servizio a Ruud.

La tattica di Nadal di puntare sul rovescio di Ruud si è rivelata efficace, ma il tennista ha vacillato all'inizio del secondo set, prima sprecando le palle break nel gioco d'apertura e poi subendo il break dell'amore nel quarto gioco.

Tuttavia, ogni slancio di Ruud è durato poco, perché il suo pomeriggio è andato a rotoli.

Nadal, che è stato ostacolato da un infortunio al piede durante la preparazione del torneo, è sembrato muoversi bene in campo per tutta la partita e ha iniziato a esercitare il suo dominio per conquistare i successivi cinque giochi del secondo set.

Poi, nel terzo set, durato appena 30 minuti, Ruud non si è praticamente fatto vedere.

Un rovescio lungolinea di Nadal ha completato la vittoria e uno storico 14° titolo al Roland Garros.

Ma sarà l'ultimo?

"Non so cosa potrà accadere in futuro, ma continuerò a lottare per cercare di andare avanti", ha detto Nadal alla folla sul Court Philippe-Chatrier tra gli applausi del pubblico.

Fonte: edition.cnn.com