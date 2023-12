I punti salienti della storia

Rafael Nadal: chi può fermare il "Re della terra battuta" agli Open di Francia?

Nadal cerca l'11° titolo agli Open di Francia

Ha un record di vittorie e sconfitte al Roland Garros di 79-2.

Le possibili minacce a Nadal sono Novak Djokovic e Dominic Thiem

Gli Open di Francia iniziano domenica

Lo spagnolo, soprannominato il "Re della terra battuta", è il favorito d'obbligo per conquistare l'11° titolo al Roland Garros.

E dato che ha recentemente stabilito il record maschile di set vinti consecutivamente, tutti sulla sua amata terra battuta, sarebbe un po' azzardato cercare un vincitore altrove.

Prendiamo questa statistica sbalorditiva: Nadal ha un record di vittorie e sconfitte di 79-2 agli Open di Francia, dove il formato best-of-five set rende il 31enne ancora più difficile da sconfiggere. Ha perso solo contro lo svedese Robin Soderling al quarto turno nel 2009 e contro Novak Djokovic ai quarti di finale nel 2015.

Inoltre, Nadal è stato impegnato ad aumentare il suo bottino di trofei sulla terra battuta nei giorni precedenti, trionfando a Monte Carlo, Barcellona e domenica agli Open d'Italia a Roma.

"Per me Rafa è il chiaro favorito per la vittoria numero 11", ha dichiarato alla CNN Sport il sei volte vincitore del Grande Slam Boris Becker, che allenava Djokovic quando il serbo sconfisse Nadal a Parigi tre anni fa.

"È di gran lunga il favorito. Ci sono un paio di altri in lizza, ma non li nominerei nemmeno, perché a mio avviso se Rafa rimane in salute e senza infortuni, non vedo nessun altro che non sia lui".

Ma se ci sarà un monumentale upset agli Open di Francia, chi potrebbe essere dall'altra parte della rete? A cominciare da questo quintetto, che non comprende l 'assente Roger Federer.

Open di Francia: L'evoluzione di Rafael Nadal al Roland Garros

Novak Djokovic

Djokovic non è più il giocatore che era nel 2016, quando vinse l'Open di Francia diventando il primo uomo dopo Rod Laver nel 1969 a conquistare quattro major consecutivi. La perdita di concentrazione, l'intensità e un infortunio al gomito che ha reso necessario un intervento chirurgico quest'anno hanno contribuito a un crollo preoccupante per i suoi standard.

Tuttavia, Djokovic è stato l'avversario più duro di Nadal nel corso della sua carriera, con un record di vittorie nei testa a testa e sette sconfitte sulla terra battuta. Nessun altro gli si avvicina.

E la sua prestazione contro Nadal nella semifinale di Roma di sabato lo ha incoraggiato. Djokovic ha messo alla prova Nadal prima di soccombere per 7-6 (7-4) 6-3. A dimostrazione del disagio che Nadal prova quando affronta Djokovic, è stato spesso passivo e si è lasciato sfuggire un vantaggio di 5-2 nel primo set.

Se i due si affronteranno di nuovo agli Open di Francia, il 12 volte vincitore del Grande Slam Djokovic avrà sicuramente beneficiato del fatto di aver giocato contro Nadal nella Città Eterna, nonostante il risultato finale. È stato il loro primo incontro dopo quello di Madrid dello scorso anno, e il divario è stato molto minore di quanto non sia stato a volte.

La tappa romana di Djokovic ha segnato anche la sua prima semifinale dopo il riscaldamento di Wimbledon a Eastbourne lo scorso giugno. Ha ritrovato l'allenatore più influente della sua carriera, Marian Vajda, dopo essersi separato dalla leggenda del tennis Andre Agassi e dall'ex top-10 Radek Stepanek.

Ma a questo punto del suo ritorno, Djokovic è in grado di battere Nadal al meglio dei cinque set?

Dominic Thiem

Nadal ha perso solo 36 volte sulla terra battuta in 13 anni di carriera.

Ma l'austriaco Thiem è uno dei tre giocatori ad aver superato il maiorchino sulla terra battuta almeno tre volte, dopo il vincitore degli Open di Francia 2004 Gaston Gaudio e Djokovic. È stato Thiem a porre fine alla striscia di set di Nadal a Madrid questo mese.

Il ventiquattrenne Thiem è un tiratore elettrizzante e la terra battuta gli dà più tempo per effettuare i colpi più grandi che utilizza. Ha la potenza necessaria per battere Nadal e si muove benissimo, soprattutto sulla terra battuta.

Tuttavia, il numero 8 del mondo deve progredire senza problemi nella prima settimana per avere qualche possibilità di spodestare Nadal.

Si noti che circa tre settimane dopo che Thiem aveva conquistato Nadal l'anno scorso a Roma, Nadal ha schiacciato il suo rivale più giovane nella semifinale degli Open di Francia.

Fabio Fognini

L'italiano è innegabilmente uno degli enfants terrible del tennis.

Tra le sue indiscrezioni, l'anno scorso Fognini è stato espulso dalla gara di doppio degli US Open dopo aver insultato un'arbitro di sedia donna durante la sconfitta in singolare. Se si ripetesse un comportamento simile, le autorità tennistiche potrebbero vietargli di partecipare a due major.

Ma quando mantiene la concentrazione, Fognini è uno dei migliori giocatori al mondo sulla terra battuta e possiede un vasto repertorio. Il suo unico quarto di finale in un Grande Slam è arrivato a Parigi nel 2011, ma ha ceduto il passo a Djokovic.

Il numero 19 del mondo non ha mai battuto Nadal tre volte sulla terra battuta, ma lo ha fatto due volte a Rio e a Barcellona nel 2015.

La vittoria di Fognini a Rio è stata tanto più impressionante in quanto ha perso il primo set - e dal 2014 solo tre giocatori hanno sconfitto Nadal sulla terra battuta dopo aver ceduto il primo set. L'eccezionale copertura del campo di Fognini è stata evidenziata dalla sua incredibile risposta sul match point a Rio.

Il 30enne sa anche cosa si prova a battere Nadal in un Grande Slam. Nel 2015, agli US Open, è stato il primo a ribaltare un deficit di due set contro lo spagnolo.

In un'ulteriore iniezione di fiducia, la scorsa settimana ha vinto il primo set contro Nadal a Roma con la moglie Flavia Pennetta, campionessa femminile degli US Open 2015, che lo guardava. Un problema al ginocchio potrebbe averlo ostacolato in seguito.

Kei Nishikori

A differenza di Thiem, Djokovic e Fognini, il giapponese Nishikori non ha mai battuto Nadal sulla terra battuta. Non c'è nulla di cui vergognarsi.

Eppure stava per farlo nella finale degli Open di Madrid del 2014, e in modo convincente.

Sebbene le condizioni più veloci della capitale spagnola non siano mai state particolarmente gradite a Nadal, si tratta pur sempre di terra battuta e Nishikori conduceva per 6-2 4-2 davanti a un pubblico attonito e partigiano.

Sfortunatamente, il finalista degli US Open 2014 ha iniziato a risentire degli effetti di un infortunio alla schiena, ha perso il secondo set e si è ritirato sullo 0-3 nel terzo.

L'allenatore di Nadal, lo zio Toni, ha ammesso in seguito: "Non meritiamo la vittoria, la merita lui. Ha giocato meglio di noi per tutto il tempo. Non siamo riusciti a tornare. Era ferito".

Nishikori, 28 anni, ha anche messo in difficoltà Nadal a Barcellona nel 2016 e lo ha sconfitto per la medaglia di bronzo su un campo duro alle Olimpiadi di Rio nel 2016, ma la stanchezza è stata probabilmente un fattore per il 16 volte vincitore di un Grande Slam. Nishikori è anche un atleta che si fa valere nei terzi e nei quinti set decisivi, con un record di vittorie e sconfitte pari a 119-38.

Sta ancora rientrando dall'operazione al polso - gli infortuni sono sempre presenti per il giapponese - ma un'altra nota positiva è che ha raggiunto la finale a Montecarlo in aprile, anche se ha perso contro Nadal per 6-3 6-2.

Alexander Zverev

Desiderosa di trovare il nuovo fenomeno in un mondo post Big Four, l'ATP sta puntando molto su Zverev. È comprensibile.

Ha solo 21 anni, ma Zverev - con la guida del suo collega tedesco Becker - ha già vinto tre Masters, tra cui quello di Madrid, quando ha battuto in finale il suo amico Thiem. Dopo Federer e Nadal, Zverev è il prossimo nella classifica dei Masters Series.

Zverev è molto forte, come ci si aspetterebbe da un giocatore alto 1 metro e 80 centimetri. Ma si muove in modo eccezionale per la sua stazza.

Zverev ha tenuto un match point contro Nadal a Indian Wells nel 2016, lo ha steso in cinque set agli Australian Open un anno dopo e domenica ha strappato un set al Re della terra battuta. Se non ci fosse stato un ritardo per pioggia nel terzo set, quando era in vantaggio di un break, avrebbe potuto prevalere.

Ma sarebbe davvero difficile per Zverev battere Nadal agli Open di Francia. Partirà come seconda testa di serie e quindi incontrerà Nadal solo in finale.

Zverev, nonostante la sua bravura nel tour ATP, non ha mai raggiunto i quarti di finale di un Grande Slam né ha mai battuto un giocatore top-50 in un Major.

Fonte: edition.cnn.com