Rafael Nadal avanza in semifinale a Wimbledon, alla ricerca del 23° titolo del Grande Slam

La partita è iniziata bene per lo spagnolo, che ha strappato il servizio al suo avversario americano all'inizio del primo set. Tuttavia, Fritz ha reagito e ha inanellato cinque giochi consecutivi per aggiudicarsi il primo set per 6-3.

Con Fritz in vantaggio per 4-3 nel secondo set, è stato chiamato in campo un allenatore per valutare il due volte campione di Wimbledon. Alla fine ha usato un timeout medico e ha lasciato il campo per le cure. Nonostante queste difficoltà, Nadal è tornato a vincere il secondo set con un break nell'ultimo game per vincere 7-5, pareggiando la partita con un set a testa.

Dopo aver vinto comodamente il terzo set per 6-3, Fritz è stato sull'orlo della vittoria portandosi in vantaggio per 5-4 nel quarto set, con Nadal al servizio per prolungare l'incontro.

Nadal ha fatto proprio questo, vincendo i tre giochi successivi per forzare un quinto set decisivo.

Nel quinto, entrambi i giocatori si sono trovati in parità sul 4-4, prima che il ventiquattrenne Fritz trovasse nuovamente la strada per un vantaggio di 5-4 e Nadal servisse per prolungare l'incontro. Come ha fatto notoriamente più volte, lo spagnolo ha tirato fuori un altro game per pareggiare i conti sul 5-5 e alla fine ha forzato un tie-break per la partita.

Da lì, Nadal ha superato Fritz, portandosi in vantaggio per 5-0 e vincendo poi il tie-break per 10-4.

"Il corpo in generale sta bene, ovviamente nell'addominale c'è qualcosa che non va... Ho dovuto trovare un modo di servire un po' diverso. Per molti momenti ho pensato che forse non sarei stato in grado di finire il match, ma in campo l'energia (è) un'altra cosa, quindi sì", ha detto Nadal nell'intervista a bordo campo.

Con questa vittoria, Nadal si porta sull'8-0 nei quarti di finale a Wimbledon e diventa il terzo uomo nell'Era Open a raggiungere le semifinali di Wimbledon in singolare a 36 anni o più.

Nadal è stato costretto a ritirarsi da Wimbledon 2021 a causa della stanchezza e punta al 23° titolo del Grande Slam maschile in singolare, il terzo all'All England Lawn Tennis Club.

Nell'altro incontro dei quarti di finale maschili di mercoledì, l'australiano Nick Kyrgios ha sconfitto il cileno Cristian Garin in set diretto, 6-4 6-3 7-6 (7-5), raggiungendo per la prima volta in carriera una semifinale in un grande slam. Il 27enne diventa anche il primo giocatore australiano a raggiungere la semifinale di Wimbledon in 17 anni.

"Pensavo che non avrei mai raggiunto una semifinale di un Grande Slam. Onestamente, pensavo che la mia nave fosse salpata. Ovviamente, all'inizio della mia carriera non ho fatto le cose nel migliore dei modi e forse ho sprecato quella piccola finestra, ma sono davvero orgoglioso del modo in cui sono tornato qui e con la mia squadra, riuscendo a mettere in piedi una performance", ha detto Kyrgios dopo la partita.

Nadal giocherà la semifinale contro Kyrgios sul Centre Court venerdì.

Leggi anche:

Fonte: edition.cnn.com