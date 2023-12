Rafael Nadal avanza alla finale degli Open di Francia maschili dopo il ritiro per infortunio di Alexander Zverev

Dopo aver perso il primo set per 7-6 (8) al tie-break, Zverev stava conducendo per 6-5 nel secondo set della semifinale quando il tedesco si è storto la caviglia nel momento in cui stava per tirare un colpo di dritto. Zverev è caduto immediatamente e ha urlato in agonia, afferrandosi la caviglia destra.

Il 25enne è stato portato fuori dal campo su una sedia a rotelle, prima di tornare in campo con le stampelle per rivolgersi al pubblico. Il pubblico ha tributato a Zverev un'ovazione fragorosa mentre stringeva la mano all'arbitro di sedia e abbracciava Nadal.

A causa dell'infortunio, Nadal ha vinto e continua la sua ricerca del 14° titolo al Roland Garros e del 22° titolo del Grande Slam. Domenica affronterà il norvegese Casper Ruud, che ha sconfitto il croato Marin Cilic in semifinale per 3-6, 6-4, 6-2, 6-2 per accedere alla sua prima finale di un grande slam in carriera.

Le cose si sono fatte strane durante la semifinale.

A metà del terzo set, una spettatrice del Court Philippe Chatrier si è precipitata in campo e sembra essersi legata alla rete.

La manifestante si è inginocchiata pacificamente e indossava una maglietta bianca con un messaggio in inchiostro nero sul davanti e sul retro. Entrambe le giocatrici sono state accompagnate fuori dal campo mentre l'individuo è stato allontanato dalla sicurezza.

La partita è stata sospesa per circa 10 minuti.

