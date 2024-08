Rafael Nadal annuncia la prossima notizia agrodolce

Ai Giochi Olimpici, non ha funzionato con la tanto attesa medaglia per Rafael Nadal. Nel gigante scontro con Novak Djokovic, era già fuori dai giochi al secondo turno, e ora annuncia che non parteciperà agli US Open. La sua prossima apparizione è prevista a Berlino.

Il tennista spagnolo Rafael Nadal si è ritirato dagli US Open. "Ho deciso di non partecipare agli US Open quest'anno. Un posto dove ho ricordi indimenticabili. Mi mancheranno queste serate elettrizzanti e speciali a New York, ma non credo di poter dare il 100 per cento", ha scritto il 38enne su X, l'ex Twitter. Il quarto torneo del Grande Slam dell'anno si svolgerà dal 26 agosto all'8 settembre.

Nadal ha iniziato nel singolare e nel doppio alle Olimpiadi di Parigi. Nel singolare, ha perso contro il futuro vincitore della medaglia d'oro Novak Djokovic della Serbia al secondo turno. Nel doppio, è stato eliminato con il connazionale Carlos Alcaraz ai quarti di finale. Secondo Nadal, la sua prossima apparizione è prevista per la Laver Cup. Il confronto tra i professionisti europei di tennis e il resto del mondo si svolgerà dal 20 al 22 settembre a Berlino.

Sei Grand Slam mancati in due anni

Nadal, che ha dovuto affrontare numerosi infortuni negli ultimi anni, non ha voluto entrare nei dettagli su un possibile ritiro dal mondo del tennis di recente. Il suo eterno rivale Roger Federer ha annunciato il suo ritiro due anni fa alla Laver Cup di Londra. Con il ritiro per gli US Open, Nadal mancherà il suo sesto torneo del Grande Slam in due stagioni.

Lo spagnolo ha vinto 22 dei tanto ambiti trofei nei quattro tornei più importanti di tennis. Ha ottenuto il suo ultimo trionfo al Grande Slam al Roland Garros 2022. Da allora, Nadal ha dovuto affrontare diverse pause forzate.

