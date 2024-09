Rachel Zoe e Rodger Berman dichiarano la fine della loro partnership di 33 anni.

Celebre stylist di moda Rachel Zoe e il suo compagno Rodger Berman hanno annunciato la loro decisione di separarsi dopo aver trascorso 33 anni insieme, 26 dei quali sposati.

Zoe ha utilizzato la sua piattaforma social verificata per comunicare la notizia.

"Dopo 33 anni insieme e 26 anni di matrimonio, Rodger e io abbiamo deciso che è arrivato il momento di separarci", recitava l'annuncio. "Siamo molto orgogliosi della bellissima famiglia che abbiamo creato e dei tanti bei momenti che abbiamo condiviso".

Zoe, 53 anni, e Berman, 55, sono orgogliosi genitori dei figli Skyler, 13, e Kaius, 10. Secondo l'annuncio, i loro figli saranno la loro priorità assoluta in futuro.

"I nostri figli sono sempre stati, e continueranno ad essere, la nostra priorità assoluta", aggiungeva la dichiarazione. "Siamo determinati a crescere i nostri figli insieme e a lavorare in armonia all'interno delle attività imprenditoriali che gestiamo insieme".

La coppia ha richiesto privacy per la loro famiglia mentre affrontano questa nuova fase della loro vita.

Erano stati protagonisti del reality show "The Rachel Zoe Project", trasmesso su Bravo dal 2008 al 2013. Due anni dopo, hanno partecipato a "Fashionably Late with Rachel Zoe" su Lifetime.

"Rachel ha annunciato la loro separazione sulla sua piattaforma social molto popolare, spesso utilizzata per condividere aggiornamenti sulla moda e sull'intrattenimento".

