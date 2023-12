Rachel Bilson risponde alle critiche di Whoopi Goldberg su "The View".

La star di "O.C." è venuta a conoscenza dei commenti della Goldberg durante l'episodio di giovedì di "The View", durante il quale i produttori hanno trasmesso una parte del podcast "Broad Ideas" della Bilson, in cui lei ha commentato che troverebbe "un po' strana" la mancanza di esperienza sessuale di un potenziale fidanzato se fosse sulla quarantina.

"Non capisco. Per me, se è felice con te e ti stai divertendo, perché ti lamenti?". Ha chiesto la Goldberg al talk show "Perché sono affari tuoi? Non sono affari tuoi".

In una conversazione con Entertainment Weekly, la Bilson ha risposto: "Voglio dire che sono una fan di Whoopi da molto tempo, quindi quando ho visto la frase che criticava qualcosa che avevo detto, ovviamente mi sono preoccupata".

Ha proseguito: "Lo rendiamo un luogo aperto e molto sicuro per discutere di qualsiasi cosa, e stavamo solo parlando. Ho il potere di modificare il nostro podcast e ho scelto di mantenere la conversazione nel suo complesso, perché spesso nella vita si dice qualcosa e magari si ha un minuto per rifletterci sopra".

La Bilson ha poi detto nello stesso podcast che non è giusto giudicare la vita sessuale di una persona.

"Il punto che ho capito è che non ha importanza, e forse in passato l'avrei guardato [con giudizio], ma non lo farei più", ha detto. "Ho chiarito che non voglio sembrare giudicante, era importante che si capisse questo punto, non quello che ho detto inizialmente".

E ha concluso: "È stato un commento frivolo che stavo facendo con gli amici, e poi l'ho ritrattato, perché anche se ne parlo ora, mi viene da pensare che non ci credo davvero. Ecco perché penso che sia importante difendere e chiarire".

Fonte: edition.cnn.com