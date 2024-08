20:15, ZDF, Oltre la Spree: Rabbia Cieca, Dramma Criminale

- Raccomandazioni per la televisione di venerdì

Un cadavere viene trovato nel tunnel della Spree a Köpenick: Nihal Alev, una giovane madre, è morta in modo orribile. È stata strangolata dopo che la vita l'aveva già abbandonata. Chi nutriva un odio così intenso nei suoi confronti? I sospetti si concentrano sul suo ex-marito Devran (Sohel Altan Gol), con cui aveva avuto intense discussioni. Devran sostiene la propria innocenza e si prende cura della loro figlia di cinque anni, Mara (Rosa Wirtz).

20:15, ProSieben, Otto è il Numero Perfetto, Commedia Heist

Dopo il suo periodo in prigione, Debbie (Sandra Bullock), la sorella minore di Danny Ocean, si riunisce al suo vecchio complice Lou (Cate Blanchett). Il loro obiettivo: rubare un prezioso gioiello che l'attrice Daphne Kluger (Anne Hathaway) indosserà durante il Met Gala di quest'anno. Hanno solo tre settimane e mezzo per assemblare una squadra di professionisti per questo audace colpo.

20:15, Das Erste, Allenamento al Mare: Madre e Figlio, Film per la Famiglia Emozionante

Quando Nora Kaminski (Tanja Wedhorn) parla di relax, si riferisce solo ai suoi pazienti. Il medico di Rügen è sorprendentemente breve in ospedale nonostante una ferita alla testa in un incidente stradale. Il primario Dr. Heckmann (Patrick Heyn) è sinceramente preoccupato, ma Kai (Lukas Zumbrock), suo figlio, è sconcertato dalla sua ostinazione. Nora è convinta di essere l'unica in grado di aiutare il paziente di 18 anni affetto da leucemia, Moritz (Frederic Balonier).

20:15, RTLzwei, Chi è Hanna?, Azione Thrilling

Hanna (Saoirse Ronan), una ragazza di 15 anni, ha trascorso tutta la sua vita nell'isolamento dell'Artico. Suo padre Erik (Eric Bana) l'ha equipaggiata con le abilità necessarie per la sopravvivenza in ambienti ostili. Il motivo dietro questo brutale addestramento: Hanna deve vendicare la morte di sua madre per mano dell'ex agente della CIA Marissa Wiegler (Cate Blanchett). Quando Hanna attiva accidentalmente un dispositivo di tracciamento, il piano di vendetta di Erik viene attivato. Wiegler invia un'unità speciale per catturare l'agente ribelle, ma trovano solo Hanna nel nascondiglio remoto.

21:15, ZDF, Ultima Traccia Berlino: Rosalie, Indagine Criminale

Jeannette Schulz (Lilli Fichtner) sta preparando la festa per il 85° compleanno della sua nonna Rosalie (Angelika Waller) in una casa di riposo. Tuttavia, quando va a prenderla, la sua stanza è vuota. Si scopre che l'atteggiamento aggressivo di Rosalie nella casa di riposo le aveva fatto pochi amici. La sua relazione con il figlio Uwe (Jörg Westphal) era anche tesa. Inoltre, le decisioni che aveva preso come giudice nella DDR hanno sollevato ulteriori domande.

