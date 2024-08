- raccomanda strategie di gestione appropriate, come indicato da Nabu.

La tua ricerca attuale di un posto ideale per dormire spinge alcuni giovani pipistrelli negli spazi abitativi umani. Come riferito dal gruppo ambientale Nabu in Assia, il numero di chiamate da parte dei cittadini, sia incuriositi che irritati, riguardanti i pipistrelli scoperti in appartamenti o luoghi di lavoro è aumentato. Tuttavia, la vista di questo piccolo artista alato non è motivo di allarme, afferma l'esperta di pipistrelli di Nabu, Petra Gatz. "Di solito, questi animali notturni se ne vanno al tramonto."

Molti di questi critter smarriti sono giovani pipistrelli, che dipendono dalle fessure strette o dagli angoli sotto i tetti o gli edifici durante l'estate. L'inesperienza li spinge a esplorare diverse cavità e crepe come posti per dormire, anche le finestre aperte. Una volta entrati nell'appartamento, possono avere difficoltà a trovare l'uscita e potrebbero fermarsi nei pieghetti delle tende prima di continuare il volo.

In questi casi, Gatz consiglia di mantenere la calma. "I comportamenti di volo dei pipistrelli possono sembrare strani a molti, poiché volano anche vicino a noi. Tuttavia, si tratta di voli esplorativi, non di invasioni ostili." Non c'è alcun pericolo da parte degli animali notturni. Tuttavia, è importante fare attenzione quando si interagisce con loro. Se un pipistrello plana per la stanza alla sera, basta spegnere la luce, chiudere la porta e aprire tutte le finestre. In genere, i pipistrelli trovano da soli l'uscita.

Usa un asciugamano o un guanto spesso

Se un pipistrello viene scoperto durante il giorno, è importante maneggiarlo con cura. "Usa solo un guanto spesso o un asciugamano robusto per maneggiare il pipistrello. È una situazione stressante per l'animale, che potrebbe difendersi mordendo", spiega Gatz. Sigilla saldamente la scatola e spostala all'aperto alla tarda sera. Lì, può essere aperta e il pipistrello può essere posizionato strategicamente su un tronco d'albero o su una parete.

