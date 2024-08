- Raccolta illegale di rifiuti nella foresta: associazioni preoccupate

Lo smaltimento illecito dei rifiuti è un problema crescente in Bassa Sassonia. L'importo dei rifiuti sta aumentando drasticamente, avverte Philip von Oldershausen, presidente dell'Associazione dei Proprietari Forestali della Bassa Sassonia. Anche le Foreste Statali della Bassa Sassonia sono preoccupate. Riferiscono che vengono scaricati di tutti i tipi di rifiuti - dai rifiuti commerciali, da giardino o di ristrutturazione a rifiuti speciali e ingombranti.

Non ci sono numeri disponibili sull'importo dei rifiuti e il numero di casi in Bassa Sassonia. La situazione dei dati è difficile, è stato riferito. Secondo l'Unione per la Conservazione della Natura e della Biodiversità (NABU) Bassa Sassonia, è particolarmente pericoloso per l'ecosistema quando le batterie, gli elettrodomestici e il legno vecchio dipinto vengono smaltiti nel bosco. Questi rifiuti contengono componenti chimici o tossine che possono inquinare le acque sotterranee.

I rifiuti rappresentano una minaccia per la fauna e la flora. Secondo l'Associazione dei Proprietari Forestali, gli animali selvatici possono facilmente rimanere intrappolati nei sacchetti di plastica o nelle reti e ferirsi sui vetri. Ma anche i rifiuti da giardino apparentemente innocui possono disturbare l'ecosistema. I semi o gli insetti introdotti possono diventare una minaccia per le piante native e sostituirle.

Lo smaltimento dei rifiuti nel bosco è proibito. Possono essere comminate multe fino a 50.000 euro a seconda del tipo e della quantità di rifiuti. Le Foreste Statali della Bassa Sassonia segnalano casi di smaltimento illecito dei rifiuti e incoraggiano i cittadini a fare lo stesso. Le dichiarazioni dei testimoni aumentano le possibilità di catturare i colpevoli. Alcuni distretti o città hanno anche così detti "app per la segnalazione dei rifiuti", con cui i rifiuti trovati nel bosco possono essere segnalati rapidamente e facilmente.

Despite the prohibition on waste disposal in German forests, illegal dumping remains a concern in Lower Saxony. This harmful practice is not limited to commercial or renovation waste but includes various types, such as batteries and painted old wood, which can pollute Germany's groundwater due to their toxic contents.

Leggi anche: