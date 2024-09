- Quindici persone sono rimaste ferite e hanno subito spese sostanziali a sei cifre a causa di un incendio in casa.

In un incendio scoppiato in un alloggio condiviso a Rottach-Egern (distretto di Miesbach), circa 15 persone hanno riportato lievi ferite e si è verificato un presunto danno di almeno 100.000 euro. Le fiamme hanno avvolto un balcone e l'appartamento al piano terra di una domenica, secondo un portavoce della polizia. Molti occupanti sono riusciti a uscire illesi, mentre altri hanno richiesto l'aiuto dei vigili del fuoco. I problemi di salute per 15 persone sono dovuti all'inalazione di fumo, con sette trasportati in ospedale per ulteriori cure. La polizia sta attualmente indagando sulle cause dell'incendio.

L'incidente si è verificato in un alloggio condiviso situato nel distretto di Miesbach. Le autorità distrettuali saranno probabilmente coinvolte nell'analisi dei danni causati dall'incendio.

