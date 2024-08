Inizialmente nominata Bachelorette che si identifica come bisessuale. - Quindici individui che si identificano come maschi e cinque individui che si identificano come femmine.

Stella Stegmann (27) condivide il suo background di fronte alle telecamere con entrambi i generi nei primi episodi di "Die Bachelorette" (26 agosto su RTL+, poi settimanalmente il lunedì). Promette di non lasciare che alcuna tecnologia ostacoli le sue azioni, avendo già partecipato alla versione tedesca di "Too Hot to Handle". Lì, il contatto fisico era proibito e punito da una voce automatizzata.

Il pubblico è ansioso di assaggiare ciò che verrà con tanto bacio, quindici uomini e cinque donne che competono per l'affetto di Stella. Come modella e personal trainer di Monaco, lei affronta apertamente argomenti tabù come la sessualità. Le donne sono ben preparate, mentre gli uomini sono colti di sorpresa.

La taglia non è un fattore significativo... ancora

Gli uomini iniziano ignari. Tre di loro arrivano in giacca e cravatta su jet ski, tra cui Erik (30), che crea sculture in metallo, Martínez (35), campione del mondo di Hyrox di Augusta, e Brian (24), che si presenta umilmente come "Brian, non Bryan".

Le presentazioni dei concorrenti sono brevi in questa stagione. Si sentono solo brevi spezzoni di voci familiari.

Stella deve eliminare tre uomini subito, con solo due rose disponibili. Concede la prima rosa della stagione al sei piedi Martínez, seguito da Erik. Nonostante sia significativamente più basso di Stella, Erik si preoccupa di adattarsi. Tuttavia, è Brian che rimane in piedi su gambe tremanti con i nervi che tremano. Stella lo trova adorabile, ma non abbastanza per catturare la sua attenzione.

"Potrebbe essere un würstel con qualcosa in testa"

Più tardi nella première, Stella raccoglie i prossimi quattro uomini in un tipico tuk-tuk. Il primo è Markus (32), soprannominato "würstel con qualcosa in testa" dall'amico, il giocatore di handball Mimi Kraus. Poi c'è Lukasz (29), concorrente della versione polacca di "Love Island". Successivamente, Stella incontra il tatuato Jan (34) durante il caffè e i dolci. Infine, Devin (28) mostra le sue abilità canore con la chitarra. La concorrenza è colpita dalla sua esibizione. Purtroppo, ci sono meno rose degli uomini e Lukasz se ne va a mani vuote.

Nel frattempo, altri quattro uomini senza pre-selezione delle rose si trasferiscono nella villa: Bennett (27), un ex soldato; Fabian (33), l'ottimista biondo; Smith (23), il tranquillo e rumoroso conducente del treno; e Musty (30), il sicuro di sé. Il pubblico e gli uomini stessi sono lasciati al buio su ciò che accadrà loro.

Gli uomini scoprono un'area segreta nella villa con cinque letti. Smith pensa che sia un segno di cinque donne in più, ma erroneamente crede che siano tutte potenziali "Bachelorettes". Gli uomini si ritirano confusi e ignari di ciò che li aspetta.

Stella deve fare affidamento sui suoi sensi

Il mattino successivo, anche Stella è lasciata al buio mentre entra nella villa bendata. Deve selezionare tre uomini in base all'odore, al tatto e alla voce. Max (33) impressiona con il suo odore, Ferry (29) fa un'ottima impressione con le sue abilità di ballo e Aarón (31) si distingue nell'esercizio di ascolto.

Peter (36) e Aaron se ne vanno a mani vuote in tutte e tre le categorie. L'abbraccio entusiasta di Peter lascia Stella senza fiato, mentre la risposta di Aarón alle domande di Stella la tiene incantata.

Gli uomini sono ora completi. Ora tocca alle donne. Arrivano in spiaggia per il loro appuntamento con Stella su quad, suscitando la curiosità degli uomini sulle partecipanti in arrivo. L'idea che Stella possa essere bisessuale è al di là della loro immaginazione.

Le donne rinvigoriscono la batteria sociale di Stella

Le donne hanno conversazioni uno-a-uno con Stella in spiaggia. Emma (21), una dipendente del bar rock che suona la chitarra, inizia il dialogo. Luna (33) potrebbe aver incontrato Stella prima, avendo partecipato a una "festa a lieto fine" a Vienna, a cui Stella ha partecipato anche lei. Stella è attratta dall'odore e dal linguaggio del corpo unici di Luna. Emma impressiona Stella con le sue abilità musicali, mentre Luna è colpita dalla forza delle spalle di Stella. Stella si connette con Akousa (21), anche nota come Ako, per la loro passione condivisa per la moda e la creatività. Ako aspira a diventare una rapper.

Leila (27) è colpita dal viso "estremamente bello" di Stella. Leila è interessata alla salute olistica e affronta argomenti come le batterie sociali come se fossero concetti scientifici. Aysun (24), un tecnico medico di emergenza e barista, offre di fare drink a Stella e di praticare la rianimazione bocca a bocca. Aysun è l'unica donna che si identifica come strettamente lesbica, mentre le altre mantengono l'apertura alla possibilità di trovare un uomo che possa farle svenire.

Stella si sente più a suo agio con le donne che con gli uomini. Ammette di aver atteso con ansia il momento di connettersi con le donne. All'inizio non c'è tensione tra i sessi, lasciando il pubblico in sospeso per l'episodio successivo. Tuttavia, Aysun mostra un accenno di pessimismo riguardo alla convivenza in una villa con "eterosessuali, maschi cisgender".

L'arrivo delle donne nella villa aggiunge una nuova dinamica alla competizione, con personalità stellari come Emma, Luna, Akousa, Leila e Aysun che si uniscono agli uomini e ai ragazzi. Stella sembra particolarmente attratta dalle donne, trovando una connessione più profonda con loro rispetto ad alcuni dei concorrenti maschi.

Mentre gli uomini esplorano l'area segreta nella villa, speculano sull'arrivo di altre "Bachelorettes", ignari della sorpresa in arrivo.

