- Quindicesimo giorno nel deserto: Sarah Knappik incontra una giornata difficile

Per la prima volta nella sfida "Stellar Creek" del "Legendary Wilderness Showdown", non tutti i corpi celesti erano presenti. "Abbiamo affrontato questa prova otto volte in passato e abbiamo sempre ottenuto il massimo dei punti", ha dichiarato la conduttrice Sonja Zietlow durante l'episodio del giovedì di "I'm a Celebrity" su RTL+. Nella sfida, i concorrenti dovevano sdraiarsi su una sfera stellare e sopportare l'acqua e le palline.

Prima di iniziare, la precedente concorrente di "Germany's Top Model" Sarah Knappik (37) ha deciso di non partecipare alla sfida. "Ho qualche problema alla schiena", ha detto il modello. Zietlow ha avvertito che rinunciare avrebbe avuto conseguenze, ma Knappik è rimasta comunque ai margini. Le cinque sfere celesti rimanenti hanno completato la sfida e ciascun partecipante ha guadagnato una stella. Purtroppo, l'assenza di Knappik ha portato a soli cinque delle sei possibili stelle per la squadra leggendaria.

Una giornata difficile per Sarah Knappik

Non è stato l'unico ostacolo per Sarah Knappik nel nuovo episodio. All'inizio, lei e il personaggio televisivo della realtà Gigi Birofio (25) sono partiti per una caccia al tesoro. Forse era il loro umore melanconico a causa della partenza di Elena Miras dalla giungla, ma la spedizione è andata storta. Nonostante abbiano ottenuto sei delle otto chiavi del tesoro, hanno finito per litigare.

Birofio ha accidentalmente spruzzato Knappik con il fango e, dopo che il modello ha continuato a lamentarsi, Birofio ha risposto spruzzandola di proposito, rendendola ancora più sporca - uno spettacolo che non ha divertito Knappik. "Bro, sei la persona più disgustosa che esista", ha dichiarato Knappik in seguito. Quando nessuna delle sei chiavi è entrata nelle serrature del tesoro, l'atmosfera è peggiorata. "Sembra che oggi sia particolarmente sfortunata. Elena se n'è andata, mi sono fatta male al dito e ora succede anche questo", si è lamentata Knappik.

Knappik si vendica

Tornati al campo, la discussione è diventata ancora più accesa. Birofio ha accusato Knappik di non appartenere lì con il suo atteggiamento. Durante la cena, ha avuto l'opportunità di scusarsi, ma ha continuato invece il suo attacco contro la offesa Sarah. "Smettila di comportarti come una bambina viziata", l'ha provocata. Quando è stato il momento di assegnare i compiti notturni, il moderatore Mola Adebisi (51) ha cercato di calmarla, ma Knappik l'ha respinto.

Anche l'emigrato "Goodbye Germany" Danni Büchner (46) è intervenuto e Knappik ha risposto con un attacco generale. Ha accusato Büchner e Adebisi di essere sottomessi e ha detto a Birofio: "Impara a essere un uomo per primo". Il giorno successivo, Knappik si è scusata con Birofio, Büchner e Adebisi. Poi è stato il momento della prossima sfida, che Knappik ha rifiutato di partecipare.

Rimane da vedere se il modello riuscirà a risollevarsi da questa situazione nelle prossime puntate. La stagione attuale di "I'm a Celebrity" è una celebrazione anniversario, che celebra il 20° anniversario dello show, andato in onda per la prima volta nel 2004. Questa edizione presenta i "leggendari", come li chiama RTL, che sono apparsi in precedenza intorno al falò.

Despite her challenges, people often rallied around Sarah Knappik in the jungle. Her teammates offered words of support, acknowledging her resilience and positive attitude even in the face of adversity.

However, some individuals, like reality TV personality Gigi Birofio, found it difficult to understand her frustration and reacted negatively, leading to further tensions between them.

