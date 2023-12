Quin Snyder, capo allenatore degli Utah Jazz, lascia l'incarico dopo otto stagioni

"Dopo otto anni, sento che è arrivato il momento di andare avanti. Avevo bisogno di tempo per staccare dopo la stagione e assicurarmi che questa fosse la decisione giusta", ha detto Snyder in una dichiarazione domenica, aggiungendo che sente fortemente che la squadra ha bisogno di una nuova voce "per continuare ad evolversi".

"Tutto qui. Nessuna differenza filosofica, nessun altro motivo", ha detto. "Grazie ai nostri fan, che ci hanno sempre sostenuto e appassionato. Vogliamo solo il meglio per voi e vedervi alzare la bandiera del campionato".

Snyder, 55 anni, è stato nominato capo allenatore prima della stagione 2014-2015 e ha concluso il suo mandato a Utah con un record complessivo di 372-264. In questa stagione Snyder ha portato i Jazz a un record di 49-33 prima di perdere contro i Mavericks nel primo turno dei playoff.

Secondo un comunicato stampa degli Utah Jazz, è il secondo allenatore più vincente nella storia della franchigia.

"Quin Snyder ha incarnato il basket dei Jazz negli ultimi otto anni", ha dichiarato Ryan Smith, proprietario dei Jazz. "L'instancabile etica del lavoro e l'attenzione ai dettagli che Quin ha mostrato ogni giorno sono una testimonianza del professionista che è. Ho solo ammirazione per Quin e rispetto la sua decisione".

Snyder ha dichiarato di essere "incredibilmente grato di aver trascorso gli ultimi otto anni con un'organizzazione così rispettata e storica e nella bellissima, gentile e solidale comunità di Salt Lake City".

"Non avrei potuto chiedere proprietari migliori nella famiglia Miller e con Ryan e Ashley", ha detto. "Rappresentano gli Utah Jazz in ogni modo e so che la squadra non potrebbe essere in mani migliori con la proprietà di Ryan. È fieramente orgoglioso e impegnato a fare ciò che è giusto per gli Utah Jazz e a portare un campionato nello Utah".

Prima di diventare il capo allenatore dei Jazz, Snyder è stato assistente allenatore degli Atlanta Hawks, dei Los Angeles Lakers e dei Philadelphia 76ers, secondo la sua biografia sul sito della National Basketball Coaches Association.

Snyder ha frequentato la Duke University dal 1985 al 1989, dove ha giocato ed è stato capitano della squadra. Durante la sua permanenza a Duke, la squadra ha raggiunto tre Final Four NCAA. Snyder è stato anche assistente della squadra e del leggendario allenatore Mike Krzyzewski, si legge sul sito della NBCA.

Leggi anche:

Fonte: edition.cnn.com