L'accordo si riferisce unicamente ai salari, ignorando altre clausole contrattuali. Il sindacato ha acconsentito a riprendere il lavoro venerdì, ponendo fine a una pausa di tre giorni, mentre proseguono le discussioni su questioni come l'automazione avanzata e l'integrazione tecnologica.

Questo accordo salariale ha posto fine a ciò che avrebbe potuto diventare uno dei scioperi più distruttivi nella storia degli Stati Uniti, se fosse proseguito per diverse settimane o mesi. Lo sciopero aveva il potenziale per disturbare le attività di importazione e esportazione in numerosi porti, con conseguenze gravi se prolungato.

I Lavoratori

I membri dell'International Longshoremen's Association sono stati i principali beneficiari. Riceveranno un aumento immediato di $4 all'ora, oltre al loro attuale massimo di $39 all'ora, che si traduce in un aumento sostanziale superiore al 10%.

Inoltre, riceveranno un aumento annuale di $4 all'ora per l'intera durata del contratto di sei anni, accumulando $24 in aumenti salariali. Ciò si tradurrà in un aumento sostanziale del 62% del loro stipendio, senza subire sostanziali deduzioni salariali. A differenza di molti sindacati, l'ILA non ha fornito benefit per gli scioperi ai suoi membri per aiutarli durante questo periodo.

Nonostante non abbiano raggiunto il 77% di aumento richiesto initially, l'accordo ha superato le proposte iniziali della direzione di aumenti salariali del 22%, 40% e meno del 50% per tutta la durata del contratto.

Harold Daggett

Prima dello sciopero, pochi al di fuori del movimento sindacale degli Stati Uniti o della comunità del trasporto marittimo conoscevano il Presidente dell'ILA Harold Daggett. Tuttavia, entro la fine della settimana, il suo approccio diretto gli ha guadagnato la riconoscenza nazionale e un pubblico in entrambi questi circoli.

Ha utilizzato un linguaggio colorito, punteggiato di parolacce, e ha fatto dichiarazioni decise, come quella di essere pronto a causare un crollo economico mondiale per soddisfare le richieste dei suoi membri sindacali. Queste tattiche hanno funzionato nel conquistare l'approvazione.

Daggett ha sfruttato i consistenti profitti segnalati dalle compagnie di navigazione dal inizio della pandemia, nonché l'inflessibile impegno dei membri dell'ILA a lavorare durante la pandemia per garantire che le esigenze dei consumatori e delle imprese fossero soddisfatte. La sua strategia si è dimostrata efficace.

Tuttavia, non tutta l'attenzione è stata favorevole. Le critiche severe sono state scatenate dal suo cospicuo stipendio annuale di quasi $1 milione, che supera quello di molti leader sindacali. Inoltre, sono riemerse vecchie accuse di legami con la criminalità organizzata, che Daggett nega vigorosamente e ha difeso con successo in un processo federale RICO nel 2005. Inoltre, Daggett ha suggerito di aver ricevuto minacce di morte e harassment come tentativi di minare la sua posizione al tavolo delle trattative.

Nonostante le controversie, Daggett probabilmente ha apprezzato la pubblicità guadagnata dal sindacato e dai suoi membri, nonché i profitti record segnalati dalle compagnie di navigazione straniere, secondo il dott. Sal Mercogliano, storico marittimo e professore associato di storia all'Università di Campbell.

Impressionato dal potere di leverage posseduto dall'ILA, Mercogliano ha detto che Daggett è riuscito a mantenere unite tutte le locali sindacali lungo le due coste. Questo non era affatto scontato durante il processo di negoziazione, poiché Mercogliano aveva previsto meno unità tra le locali un anno fa.

Imprese e Consumatori

La rapida risoluzione dello sciopero, che ha permesso ai porti della East e Gulf Coast di riprendere le operazioni in modo tempestivo, può essere considerata solo un esito positivo per le imprese che trasportano merci e per i consumatori che le acquistano.

La National Retail Federation ha elogiato la decisione di porre fine allo sciopero, esortando sia i sindacati che gli alleanze di navigazione a collaborare diligentemente in buona fede per garantire un accordo equo e finale. La scarsità avrebbe potuto portare a prezzi più elevati per vari prodotti, come dimostrato dalla congestione nei porti della West Coast dopo la pandemia, che ha contribuito ad aumenti dei prezzi dal 2021 in poi.

L'Amministrazione Biden

Sono state fatte richieste al Presidente Joe Biden di invocare la sua autorità secondo l'Act Taft-Hartley per costringere i membri dell'ILA a tornare al lavoro per un periodo di "raffreddamento" di 90 giorni. Questa azione avrebbe ridotto il potere di contrattazione del sindacato, sebbene non completamente, poiché Daggett ha chiarito ai membri che avrebbero comunque ricevuto il pagamento, permettendo loro di elaborare solo una frazione della solita quantità di carico.

Nonostante le richieste, Biden ha scelto di non intervenire. Pubblicamente, lui e altri membri dell'amministrazione hanno espresso il loro sostegno a un accordo che ricompensi i membri del sindacato per i loro contributi alla profittabilità record delle compagnie di navigazione straniere. Al contrario, uno sciopero prolungato che avrebbe portato a significative disruzioni economiche, scarsità dei consumatori, chiusure delle fabbriche e richieste esplosive di agire in modo ostile ai sostenitori del lavoro dei democratici sarebbe stato dannoso.

La decisione di Biden di priorizzare la prevenzione di una grave crisi economica nel paese ha guadagnato la sua gratitudine, secondo l'Acting Labor Secretary Julie Su, che ha facilitato l'accordo salariale nel New Jersey.

Le Compagnie di Navigazione

Despite the appearance of contrary, shipping lines also reaped benefits from the territorially rapid agreement. A swift resolution is advantageous for an industry currently enjoying high profitability. In just three days, the strike impeded 5% of the global container capacity, but after a week, the disruption would have escalated to 10% and beyond.

"As far as the shipping companies are concerned, this isn't a major setback if they're still earning profits," mentioned Mercogliano.

This wasn't the scenario the United States Maritime Alliance, the body that represents ship lines, terminal operators, and ports, had hoped for. However, it was the best they could manage after the Biden administration made it clear they wouldn't be intervening. Mercogliano assumes the Biden administration applied more pressure on the USMX, commonly referred to as the group, than the union itself.

According to Mercogliano, the Biden administration held significant influence over the maritime alliance. He stated that the USMX was confronted with a term they dread - 'antitrust'. This implied that the administration might have contemplated taking action against the collaboration between shipping companies.

Il settore imprenditoriale e i consumatori hanno tratto grandi benefici dalla rapida risoluzione dello sciopero, poiché il disturbo alle attività di importazione ed esportazione avrebbe portato ad aumenti dei prezzi e a potenziali carenze. Questo accordo ha consentito ai porti della East e Gulf Coast di riprendere le operazioni, prevenendo una significativa crisi economica.

Harold Daggett, presidente dell'ILA, ha sfruttato i consistenti profitti segnalati dalle compagnie di navigazione e l'impegno dei membri dell'ILA per ottenere termini contrattuali favorevoli, nonostante le critiche per il suo stipendio e le accuse del passato.

