Qui sono i dettagli dell'accordo finanziario tra il governo.

Johnson ha espresso ai decisori in una lettera che è contrario a uno shutdown che si verifichi alcune settimane prima delle elezioni.

Il piano di finanziamento, spesso chiamato risoluzione temporanea limitata, gode del sostegno bipartisan.

I leader democratici del Congresso, il capogruppo della minoranza Hakeem Jeffries alla Camera e il leader della maggioranza Chuck Schumer al Senato, hanno elogiato i colloqui bipartisan che hanno portato a un accordo di finanziamento "senza tagli al bilancio e clausole tossiche" e hanno fatto intendere un rapido passaggio della legge temporanea prima della scadenza.

Ecco cosa prevede la legge:

Mantenere il finanziamento del governo fino al 20 dicembre

La legge garantirà la prosecuzione delle operazioni del governo per circa altri tre mesi, fino al 20 dicembre.

Evitando un possibile shutdown del governo prima delle elezioni di novembre, l'estensione prepara lo scenario per uno scontro sulla legge di bilancio proprio prima delle festività natalizie.

Destinare più fondi per il Secret Service

La legge include 231 milioni di dollari in più per il Secret Service degli Stati Uniti per rafforzare la protezione dei candidati alla presidenza del 2024.

L'aumento dei fondi deriva da un secondo tentato assassinio dell'ex presidente Donald Trump del 15 settembre, al suo golf club in Florida. Il primo presunto tentato assassinio di Trump si è verificato durante un comizio a Butler, in Pennsylvania, a luglio.

Questi eventi hanno messo in luce il Secret Service. Il direttore dell'agenzia, Kimberly Cheatle, ha rassegnato le dimissioni il giorno successivo alla sua audizione davanti ai legislatori sull'attentato di luglio.

I fondi aggiuntivi per il Secret Service non saranno a disposizione fino a quando il segretario del Dipartimento della sicurezza interna, che sovrintende all'agenzia, non invierà il rapporto necessario al comitato della Camera responsabile dell'inchiesta sull'attentato iniziale.

I fondi aggiuntivi per il Secret Service rimarranno disponibili fino al 30 settembre 2025.

Escludere una proposta di emendamento sul voto dei non cittadini

Inizialmente, Johnson aveva proposto un piano di finanziamento repubblicano di sei mesi che includeva una misura controversa sul voto dei non cittadini, spinta da Trump nonostante la sua illegalità nelle elezioni federali.

L'ex presidente aveva minacciato di avviare uno shutdown del governo se i legislatori non avessero attuato la misura di voto, nota come SAVE Act.

Il Congresso ha respinto questo progetto di legge di bilancio mercoledì e la misura di voto non è apparsa nella legge pubblicata domenica.

Il sostegno bipartisan per il piano di finanziamento evita dibattiti politicamente caricati, come la misura controversa sul voto dei non cittadini.

La posizione di Johnson contro uno shutdown pre-elettorale risuona con gli sforzi attuali per mantenere il finanziamento del governo e prioritizzare la sicurezza nazionale, come si vede nell'allocazione per il Secret Service.

