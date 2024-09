Celebrazione di un Quarto di Secolo di 'Gibis del Milionario': Chi Vuole Guadagnare un Milione di Dollari? - Qui abbiamo gli individui ricchi della "WWM".

Günther Jauch (68) ha dato il via a "Chi vuole diventare milionario?" il 3 settembre 1999 (RTL, anche su RTL+). Questo game show è diventato un successo enorme e continua a catturare l'attenzione del pubblico dopo 25 anni. Attualmente, i partecipanti alla special edition "3-Milion-Euro-Week" hanno un'altra possibilità di aggiudicarsi il grande premio. Nel corso degli anni, chi è riuscito a rispondere a tutte le domande e se n'è andato con un milione?

L'ultimo campione, Ronald Tenholte

Ronald Tenholte, proprietario di un bar alla frutta di Colonia, è stato l'ultimo campione milionario. Ha vinto il milione il 24 marzo 2020, rispondendo correttamente alla domanda su quante tavole compongono un "classico, standardizzato pallet europeo EPAL 1". Tenholte si unisce alla lista di 10 milioni regolari, a esclusione delle edizioni speciali. La sua ricetta per il successo? "Innanzitutto, una buona preparazione. Secondo, a volte bisogna rischiare. E io l'ho fatto," ha condiviso Tenholte in un'intervista RTL dopo la vittoria. Infine, un pizzico di fortuna ha giocato il suo ruolo. "Alcune domande erano proprio adatte a me, come quella finale sui pallet europei. Li incontro ogni giorno nel mio negozio," ha sottolineato Tenholte, dimostrando anche resilienza: è arrivato alla fase di selezione nel 2016 e nel 2018, ma non è riuscito a ottenere la sedia. Nel 2019, è uscito un altro milionario ...

Jan Stroh e Leon Windscheid

Jan Stroh, un avvocato a tutti gli effetti di Amburgo, ha vinto l'oro nella special edition per il 20º anniversario dello show. Sapeva che la fiaba dei fratelli Grimm "Hans in Luck" non inizia con "C'era una volta ..." A metà maggio 2020 è tornato come Joker, ma non ha portato fortuna alla concorrente Melanie Schulz e ha fatto la scelta sbagliata. Il predecessore di Stroh era Leon Windscheid (35), che è diventato il suo proprio capo nella gestione degli eventi nel 2007 e ha conseguito un dottorato in psicologia. Sapeva che il classico Cubo di Rubik, inventato da Erno Rubik, è composto da 26 pezzi. Da allora, Stroh ha scritto "Il segreto della psiche - Come vincere un milione con Günther Jauch e altri modi per mantenere i nervi saldi" e ha partecipato a podcast e spettacoli teatrali.

Nadja Sidikjar e Thorsten Fischer

Nel 2015, Nadja Sidikjar ha vinto più di un milione, ovvero 1.538.450 euro. Nella special edition Jackpot, tutti i guadagni dei giocatori contribuiscono a un jackpot e solo il concorrente con il maggior numero di risposte corrette alla fine se lo aggiudica, lasciando gli altri a mani vuote. Sidikjar ha reagito più velocemente dei suoi avversari e ha avuto successo. Nel 2014, Fischer, un ristoratore indipendente di Hameln, ha vinto il milione nella special edition per il 15º anniversario di WWM. Sapeva che la distanza dal centro della capitale di Berlino alla Terra è approssimativamente equivalente alla distanza tra Berlino e New York.

Sebastian Langrock e Ralf Schnoor

A marzo 2013, Sebastian Langrock è diventato il primo milionario con la variante a rischio, rispondendo correttamente. Un professionista del poker di Monaco, Langrock ha partecipato a tornei dal vivo dal 2012. "Il signor Langrock è la prima persona a vincere più di un milione con noi in quasi due anni e mezzo," ha detto Jauch al Joker telefonico di Langrock, che ha chiamato solo per dare la buona notizia. Un evento simile si è verificato nel 2010 con il proprietario del caffè Ralf Schnoor. Nonostante conoscesse già la risposta alla domanda da un milione di dollari, "Qual è stato il primo francobollo tedesco emesso in Baviera nel 1849? A: Il Nero", Schnoor ha chiamato il suo Joker telefonico.

Timur Hahn e Stefan Lang

Allora, Stefan Lang, un installatore di ascensori, è diventato un milionario nel 2006. Sapeva che l'ossigeno è l'elemento con la più alta frazione di massa nel corpo umano. Con i suoi guadagni, Lang è partito per un viaggio in famiglia in India, ha pagato un appartamento, ha acquistato una VW Beetle per sua moglie e ha realizzato il suo sogno professionale di costruire furgoni. Timur Hahn, uno studente di inglese, ha trionfato nel 2007. Hahn, originario di Bendorf vicino a Coblenza, ha utilizzato i suoi guadagni per finanziare i suoi studi e coprire i costi del matrimonio dei suoi genitori.

I milionari celebrity

Le celebrità hanno anche celebrato il milione nella special edition celebrity, che spesso hanno donato a enti di beneficenza. Nel maggio 2008, il comico Oliver Pocher (46) ha risposto correttamente alla domanda finale "Il modello Nagel-Schreckenberg descrive come..." con "il traffico congestionato". Nello stesso anno, anche Thomas Gottschalk (74) ha celebrato. Ha risposto alla domanda da un milione di dollari "Chi è stata l'ultima fiamma di Franz Kafka, che ha incontrato nel 1923, un anno prima della sua morte?" con "Dora Diamant". Barbara Schöneberger (50) è diventata la prima e unica celebrità donna milionaria. Nel 2011, ha indovinato la domanda finale "Come si chiama il ragazzo che Wilhelm Tell spara l'apple famoso dalla testa di?" come "Walter".

Maria Wienstroer e Gerhard Krammer

A ottobre 2002, è stato annunciato il primo milionario Euro: Gerhard Krammer. Filosofo e appassionato di musica, ha azzeccato la domanda finale identificando correttamente che "C: Max Frisch" era il famoso scrittore che aveva progettato una piscina pubblica a Zurigo come architetto. L'assistente medico Maria Wienstroer, nel 2004, sapeva che Linus Pauling aveva vinto il premio Nobel per la Chimica nel 1954 e di nuovo nella categoria Pace nel 1962. Con i suoi guadagni, ha realizzato il sogno di aprire la sua pratica medica personale.

Marlene Grabherr e Eckhard Freise

Il premio in denaro è stato consegnato in marchi tedeschi in due occasioni diverse: a maggio 2001, Marlene Grabherr, una lavoratrice d'ufficio di Gottmadingen, ha riconosciuto che Robin e Barry Gibb, i gemelli del pop sensation The Bee Gees, condividevano la stessa data di nascita. Eckhard Freise (79) ha incassato il milione per la prima volta il 2 dicembre 2000. Lo studioso di storia ha riconosciuto che Edmund Hillary aveva scalato il Monte Everest insieme a Tenzing Norgay nel 1953. Dopo la sua vittoria, è stato invitato a partecipare a vari quiz show e ora fa parte del prestigioso panel dello show ARD "Quizduell - Der Olymp", competendo contro celebrities ben note.

