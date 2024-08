- Questo vestito nudo è un'esplosione da vedere.

Attrice Halle Berry (57) sa sapere come attirare l'attenzione a una première cinematografica. Lunedì 12 agosto ha celebrato la première di Los Angeles del suo nuovo film d'azione-commedia "The Union" e ha fatto parlare di sé con un look sensuale.

Sul red carpet del Egyptian Theatre, Berry ha sfoggiato un abito nero trasparente e aderente che lasciava intravedere molto della sua pelle. Un motivo floreale in pizzo trasparente, un collo profondissimo e un taglio sartoriale hanno reso l'abito il protagonista della serata.

La 57enne sembrava godersi ogni momento della presentazione del suo look, posando per i fotografi da tutte le angolazioni sul red carpet. Il tessuto trasparente dell'abito fino al ginocchio ha anche offerto una vista del suo fondoschiena.

Nuova commedia spionistica con Halle Berry e Mark Wahlberg

Nel nuovo film Netflix "The Union", Halle Berry interpreta l'agente segreto Roxanne Hall, che torna nella sua città natale del New Jersey dopo 25 anni. Lì, incontra il suo vecchio amore del liceo Mike McKenna (interpretato da Mark Wahlberg, 53) nel suo bar locale e inizia a flirtare con lui. Ma il suo vero piano è reclutarlo per un lavoro pericoloso in una missione europea di intelligence.

Durante la vivace sessione di interviste dopo la première, Halle Berry, radiosa a Los Angeles, ha parlato del suo ruolo in "The Union". Il suo co-protagonista, Mark Wahlberg, ha aggiunto alla festa, aumentando l'entusiasmo.

Tornata nella sua città natale, Halle Berry nella parte di Roxanne Hall, ancora al centro dell'attenzione a Los Angeles, incontra il suo vecchio amore Mike McKenna in "The Union".

