Nel mondo delle super sportive elettriche, un nuovo campione è emerso. Durante l'evento Carweek a Monterey, in California, Rimac, il costruttore croato di auto sportive, ha presentato la sua ultima creazione - la Nevera R. Questo nuovo modello rappresenta un aggiornamento R della sua esistente iper-GT elettrica, la Nevera.

La variante R presenta una potenza migliorata, con 1571 kW o 2136 CV, rispetto ai 1406 kW o 1912 CV della versione standard. Senza dubbio, le prestazioni di questo veicolo sono impressionanti: accelera da 0 a 100 km/h in soli 1.74 secondi, da 0 a 200 km/h in 4.5 secondi e raggiunge i 300 km/h in un'impressionante 8.7 secondi. La velocità massima è stata limitata a 350 km/h, ma può essere temporaneamente portata a un'entusiasmante 412 km/h, sempre sotto supervisione della casa.

Precisione e controllo, freni ottimizzati

Anche se la R condivide i tempi di accelerazione con la Nevera standard, Rimac garantisce una migliore manovrabilità grazie a un sistema di distribuzione della coppia migliorato tra i motori elettrici montati su ciascuna ruota. Per prestazioni ottimali, la batteria da 108 kWh e i freni in carburo di silicio sono stati aggiornati, mentre il controllo della trazione è stato sintonizzato, la direzione è stata raffinata e la modalità drift è stata adattata per funzionare con i nuovi pneumatici "Cup 2" di Michelin.

La versione R presenta un design anteriore aerodinamico e accattivante, accenti in fibra di carbonio aggiornati e un alettone fisso, oltre a un nuovo diffusore per generare una maggiore deportanza.

Per quanto riguarda il prezzo della Nevera R, Rimac non ha ancora rilasciato informazioni. Considerando che la Nevera standard costa circa 2.5 milioni di euro, è lecito supporre che la versione R si posizionerà in cima alla sua classe. Per produrre non più di 40 esemplari della Nevera R, Rimac si dedicherà a costruire ogni veicolo con cura meticolosa.

