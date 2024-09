Questo vecchio disonesto di 95 anni continua a causare problemi a Mickey Mouse

Magdalena Suarez Frimkess, un'artista ribelle della creta, ha forgiato il suo stile unico per oltre mezzo secolo. Originaria del Venezuela, questa artista 95enne ha decorato oggetti quotidiani con rappresentazioni umoristiche di personaggi famosi come Topolino e Olive Oyl. Nel 2015, ha mostrato il suo talento artistico creando un intero servizio da tè con il Diavolo della Tasmania dei Looney Tunes.

La mostra "Magdalena Suarez Frimkess: Il massimo disprezzo" segna la sua prima importante mostra personale. Vivendo vicino a Venice Beach, Los Angeles, insieme al suo marito americano, il ceramista Michael Frimkess, Suarez Frimkess ha influenzato profondamente l'iconografia americana. La sua opera spazia da classici personaggi dei cartoni animati come Betty Boop e Bugs Bunny a figure contemporanee come Wonder Woman e Felix the Cat, nonché personaggi a fumetti cileni come Condorito.

Vasi nella sua collezione mostrano personalità famose come Miles Davis, Fidel Castro e Martin Luther King, collocando Suarez Frimkess nella sfera creativa tra Grayson Perry e Andy Warhol. La sua opera presenta a volte composizioni giocose e nostalgiche, mentre altre volte rivela connotazioni disturbanti e leggermente sinistro. Il suo stile distintivo - un miscuglio di umorismo e serietà - è descritto con precisione dall'artista stessa come "divertente ma serio".

La biografia di Suarez Frimkess suggerisce la complessità nascosta dietro i suoi pezzi leggeri. Nata nel 1929 a Maturin, Venezuela, in una famiglia a basso reddito, dopo la morte della madre per tubercolosi è stata mandata in un orfanotrofio cattolico. Le suore hanno riconosciuto il suo talento innato per il disegno e le hanno fornito l'istruzione artistica necessaria.

In seguito, si è guadagnata la reputazione di studentessa di spicco alla Escuela de Artes Plásticas de Caracas, sotto l'influenza di artisti come Rafael Ramon Gonzalez. Dopo aver sposato il suo amante e aver avuto figli, Suarez Frimkess si è trasferita a Santiago, in Cile, dove ha costruito una carriera nell'insegnamento artistico.

Intorno ai 30 anni, ha iniziato a sperimentare sculture piene di gesso all'interno delle calze, suscitando controversia e censura da parte del personale cattolico. Nel 1963, Suarez Frimkess ha incontrato Michael Frimkess, un ceramista americano, durante una residenza di fellowship al Clay Art Center di Port Chester, New York. La loro passione condivisa per la creta ha portato a una unione e a una successiva collaborazione creativa.

I suoi pezzi a cartoni animati sono apparsi alla fine degli anni '70, mostrando la sua capacità di portare umorismo su oggetti comuni. "Non ho un'agenda; prendo solo le cose giorno per giorno", spiega, paragonando il suo processo artistico al mangiare.

Suarez Frimkess è nota per il suo disprezzo per le norme e le convenzioni artistiche, rifiutando la ruota e mostrando scarso interesse per le smalti. La sua opera ha un'aria fatta in casa, incompiuta. Il servizio da tè con il Diavolo della Tasmania dei Looney Tunes è uno dei molti creazioni irrispettose che sono emerse nella mostra.

Il Los Angeles County Museum of Art (LACMA) rende omaggio a Suarez Frimkess con questa retrospettiva, che presenta opere con toucan, rospi, scarafaggi e altri deliziosi giochi visivi. Elementi autobiografici della sua infanzia, nonché commenti satirici sulle aspettative sociali, sono intrecciati in tutta la mostra.

La collaborazione di Frimkess con il marito Michael unisce il suo stile migliorato di ceramica classica con il suo tocco decorativo giocoso. Questa combinazione di stili opposti dimostra l'impatto della loro partnership sull'arte contemporanea, mentre rende omaggio ai loro 50 anni di matrimonio e alla fusione delle sue due identità nazionali - una vecchia e tradizionale dal Venezuela e una moderna e dinamica dalla California meridionale.

In parole sue, Suarez Frimkess vede il suo studio come un santuario "dove posso comportarmi male". Questo disprezzo per la conformità, l'umorismo e la voce distintiva hanno aperto la strada alla sua straordinaria carriera, rendendola un'artista senza pari nel suo campo. "Magdalena Suarez Frimkess: Il massimo disprezzo" è in mostra al LACMA fino al gennaio 2025.

