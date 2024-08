Questo studente stava distribuendo bottiglie d'acqua ai manifestanti.

Quindici minuti dopo, lo studente universitario sarebbe diventato un martire del movimento di protesta quando un proiettile gli ha trapassato la fronte mentre si fermava a riposare durante il caldo opprimente del pomeriggio nella capitale Dhaka.

Mugdho - il cui nome completo era Mir Mahfuzur Rahman - è stato portato d'urgenza in ospedale dal suo amico e dai compagni di protesta, ma era già troppo tardi, ha detto alla CNN il suo gemello Snigdho - Mir Mahbubur Rahman. "L'ho abbracciato e ho pianto."

Il video di Mugdho che distribuisce acqua prima della sua morte dell'18 luglio ha bucato i social media di milioni di persone in Bangladesh, spingendo ancora più persone a scendere in strada per chiedere giustizia per le vite perse.

Ciò che era iniziato come una pacifica protesta contro un sistema di quote per i posti di lavoro governativi è degenerato in un movimento a livello nazionale per far cadere il primo ministro Sheikh Hasina, con conseguenti repressioni mortali e scontri che hanno causato almeno 300 morti, secondo le analisi dei media locali e delle agenzie.

"Continuavano a uccidere e tutti tacevano", ha detto Farah Porshia, una manifestante di 23 anni che lavora in una società tecnologica a Dhaka. "Dovevamo alzarci per noi stessi e per la democrazia".

Hasina è fuggita in India in elicottero la scorsa settimana mentre decine di migliaia di manifestanti marciavano verso la sua casa. Entro giovedì, l'economista e premio Nobel per la pace Muhammad Yunus era tornato a Dhaka per formare un governo provvisorio, in vista delle elezioni che la costituzione stabilisce debbano tenersi entro 90 giorni.

"Sono sorpresa dalla quantità di potere che abbiamo", ha detto Porshia. "Perché per anni, tutti noi ci siamo sentiti così impotenti".

Le famiglie cercano giustizia

Mentre il caos dell'ultimo mese viene sostituito da una calma inquieta, molte famiglie ora cercano responsabilità per le morti dei loro cari.

I gemelli Mugdho e Snigdho erano inseparabili dalla nascita - mangiavano, dormivano e studiavano insieme, condividendo vestiti e segreti.

"Non era solo mio fratello, era il mio migliore amico, è una parte del mio corpo", ha detto Snigdho. "Facevamo tutto insieme".

Il laureato in matematica Mugdho stava studiando per un MBA, e Snigdho si era laureato in legge. I gemelli stavano pianificando di trasferirsi in Italia quest'autunno - per continuare gli studi e esplorare l'Europa in moto. Per risparmiare per i loro viaggi, facevano marketing sui social media per il hub online di freelance Fiver.

Ora, Snigdho e il fratello maggiore Dipto - Mir Mahmudur Rahman - affrontano un futuro senza Mugdho.

Hanno conservato la tessera universitaria che Mugdho portava al collo quando è morto - il suo sangue rappreso come simbolo di quel giorno oscuro.

Ora cercano conforto nell'impatto che Mugdho ha avuto sul movimento di protesta.

"Grazie a lui, le persone hanno trovato la forza di protestare", ha detto Snigdho. "Lui diceva sempre che 'un giorno renderò orgogliosi i miei genitori'. Quel momento è arrivato".

Mugdho è morto due giorni dopo un altro momento cruciale nelle proteste - la morte di Abu Sayed il 16 luglio, catturata in un video che è stato ampiamente diffuso.

Amnesty International ha analizzato i video e ha accusato gli agenti di polizia di aver sparato deliberatamente a Sayed con fucili da caccia 12 gauge in un "attacco apparentemente intenzionale e non provocato", e ha condannato le autorità per l'uso di "forza illegale".

La CNN ha cercato di contattare la polizia per un commento.

Le morte di Sayed e Mugdho hanno catapultato il disordini da una protesta principalmente studentesca all'attenzione del grande pubblico.

"Tutti erano per le strade, persone di ogni razza, religione, etnia, di tutte le età, professionisti, studenti, neonati erano per le strade", ha detto Porshia.

Tra le centinaia di persone che sono state uccise durante gli scontri nelle ultime settimane, l'UNICEF dice che almeno 32 erano bambini.

In una piccola baracca di lamiera e fango nel cuore di Dhaka, i genitori della vittima 13enne Mubarak stanno ancora cercando di elaborare ciò che è successo a loro figlio.

La madre Fareeda Begum si dondola avanti e indietro, piangendo mentre guarda i video TikTok di Mubarak sul suo telefono - tutto ciò che le rimane di lui.

Il più giovane di quattro e l'unico che ancora viveva a casa, Mubarak spesso aiutava i suoi genitori con le loro mucche per poter vendere il latte per vivere.

"Era un ragazzo sorridente e felice. Se gli davi un lavoro, non avrebbe mai detto di no, lo avrebbe fatto con un sorriso", ha detto suo padre Mohammad Ramzan Ali, aggiungendo che poteva anche essere "un po' birichino".

Mubarak era fuori a giocare con i suoi amici il 19 luglio quando il curioso teenager si è avventurato a breve distanza dalla loro casa nel centro di Dhaka per vedere le proteste.

I genitori hanno scoperto che era stato colpito solo quando hanno ricevuto una chiamata dall'ospedale.

Tenendo sua moglie Fareeda tra le braccia mentre le lacrime le scorrevano sul viso, Ali ha detto: "Mio figlio è stato martirizzato per questo movimento".

"Non capivo questa protesta delle quote prima, siamo analfabeti", ha detto. "Ma poi ho capito che questa protesta non è solo per gli studenti, è per tutto il Bangladesh".

I più cruenti scontri durante il movimento di protesta in Bangladesh si sono verificati principalmente nel cuore del paese, coinvolgendo molte persone in tutta l'Asia. Il mondo ha assistito inorridito mentre la violenza causava la morte di almeno 32 bambini, tra cui Mubarak, di 13 anni, di una famiglia umile di Dhaka.

Leggi anche: