Questo settore sfida il rallentamento del mercato del lavoro americano

Questi lavoratori hanno a disposizione numerosi posti di lavoro in tutto il paese e guadagnano salari più elevati rispetto al settore privato più ampio. Le aziende di questo settore assumono rapidamente e offrono di solito benefit come grossi bonus di assunzione e rimborsi per la formazione.

Il principale creatore di posti di lavoro degli Stati Uniti: l'industria della sanità.

Fino ad ora nel 2024, la sanità ha aggiunto in media 59.000 posti di lavoro al mese, secondo i dati del Dipartimento del Lavoro rilasciati a inizio agosto. Si tratta del settore che ha creato più posti di lavoro, e include posizioni come infermieri, assistenti sanitari e tecnici sanitari di emergenza.

La domanda di lavoratori nel settore sanitario rimane molto alta, secondo i recenti dati del governo sulle aperture. A giugno, l'industria della sanità e dell'assistenza sociale aveva il più alto tasso di aperture stagionali di qualsiasi settore, pari al 7,6%, ben al di sopra della media del mercato del lavoro del 5,5% di quel mese.

"La sanità è un motore di crescita molto importante. Voglio dire, è incredibile quanta domanda ci sia per questi lavoratori", ha dichiarato Julia Pollak, chief economist di ZipRecruiter.

Ciò si è tradotto in stipendi più sostanziosi per i lavoratori del settore sanitario rispetto al settore privato generale. Nel secondo trimestre rispetto all'anno precedente, i dipendenti dell'industria della sanità e dell'assistenza sociale hanno registrato un aumento dei salari del 4,5%, un tasso più rapido rispetto alla crescita del 4% del settore privato durante lo stesso periodo, secondo i dati più recenti dell'Employment Cost Index.

"La nostra popolazione invecchia e stiamo ancora recuperando in molti modi dalla pandemia di Covid-19, che ha messo sotto stress molte delle nostre risorse", ha dichiarato David Mafe, chief diversity officer e vice presidente delle risorse umane di UCHealth, un sistema sanitario non profit dell'area metropolitana di Denver, a CNN. "Il settore sanitario affronta questi problemi di assunzione da molto tempo".

I servizi sanitari sono inoltre per lo più resistenti alle fluttuazioni del ciclo economico. Ad esempio, anche durante le recessioni, le persone avranno ancora bisogno di interventi chirurgici al ginocchio, tagli cesarei, chemioterapia o qualsiasi altro servizio medico necessario.

Crescita salariale più elevata e benefit robusti

La concorrenza per i lavoratori nel settore sanitario è così accanita che le aziende si impegnano al massimo per attirare i candidati.

UCHealth, che impiega 33.000 persone, ha solitamente 2.700 aperture al momento, ha dichiarato Mafe. Ha aggiunto che è stato particolarmente difficile assumere terapeuti respiratori e posizioni specializzate legate all'imaging o alla radiologia.

"Abbiamo dovuto essere più aggressivi con i salari negli ultimi diciotto mesi rispetto al passato", ha dichiarato Mafe. "Stiamo costantemente valutando i nostri benefit per assicurarci che le cose che offriamo al nostro personale siano rilevanti per loro e per le loro famiglie".

I dipendenti di UCHealth che lavorano almeno 20 ore alla settimana hanno "la possibilità di essere idonei al 100% del rimborso delle tasse, dei libri e delle spese per specifici gradi di istruzione pagati da UCHealth", secondo una descrizione del programma. Ciò include lauree universitarie e certificati clinici, "consentendo a coloro che svolgono ruoli di base di crescere in posizioni professionali e ad alto reddito", dettaglia la descrizione.

Assunzioni più rapide

Novant Health, un provider sanitario di circa 40.000 dipendenti con sede in North Carolina che opera in quattro stati, ha intrapreso una massiccia campagna di assunzioni, distribuendo grossi bonus di assunzione per rendere l'offerta più allettante, ha dichiarato Sebastien Girard, chief people and belonging officer della società, a CNN.

Il numero di infermieri assunti dalla società è aumentato del 46% dal 2022 al 2023 e "è in linea per superare i numeri di assunzione del 2023 quest'anno", ha dichiarato la società in una dichiarazione a CNN. Ai nuovi infermieri specializzati "a domanda elevata" vengono offerti bonus di assunzione fino a 30.000 dollari, ha dichiarato la società.

Novant Health ha accelerato recentemente il processo di assunzione: Girard ha dichiarato che un nuovo processo ha ridotto i tempi di assunzione del 91%, portandoli ora a 10 giorni per assumere un infermiere.

"Virtualmente ogni infermiere o tecnico sanitario nel paese ha un lavoro", ha dichiarato Girard. "Stiamo reclutando da tutto il paese".

Come posso cambiare lavoro nel settore sanitario?

Mafe e Girard hanno entrambi dichiarato di sentire spesso di lavoratori assunti di recente che hanno cambiato carriera nel settore sanitario. Ci vorrà tornare a scuola, e il tempo dipenderà dalla specifica posizione. Ad esempio, ci vogliono meno di un anno per diventare un tecnico di laboratorio certificato, per cui c'è una forte domanda. Tuttavia, diventare un infermiere registrato potrebbe richiedere da due a quattro anni. Poiché la domanda di lavoratori nel settore sanitario è così alta, gli studenti vengono solitamente assunti prima di diplomarsi o di ottenere una certificazione, hanno dichiarato Mafe e Girard.

Pollak ha ricordato un lavoratore che ha cambiato carriera nel settore sanitario e ha subito i benefici.

"Un cercatore di lavoro con cui abbiamo parlato di recente era un personal trainer, e durante la pandemia, con tutti i lockdown in California, si è resa conto di non poter fare fronte alle spese, e così ha chiesto un prestito per frequentare la scuola di infermieristica", ha dichiarato Pollak. "Ora è un'infermiera di terapia intensiva neonatale e dice di sentirsi come se potesse andare ovunque e fare ciò che vuole. Ha ottenuto una notevole flessibilità e ha potuto impostare i suoi orari, e ha ottenuto un lavoro prima ancora di diplomarsi, senza neanche un colloquio".

