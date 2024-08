- "Questo serve come segnale di allarme".

Iniziando, ci furono cinque contrattacchi, **poi i professionisti di Brunswick dovettero affrontare l'aggravio dei propri tifosi in presenza della curva. "Posso capire perfettamente la frustrazione dei tifosi. Vogliono qualcosa di diverso," ha dichiarato il difensore Jannis Nikolaou dopo la deludente sconfitta per 0:5 contro il 1. FC Köln.

Una sconfitta per 1:5 contro lo Schalke 04 FC, una sconfitta per 1:3 contro Magdeburgo e successivamente una sconfitta per 1:4 in Coppa contro Francoforte - l'inizio di stagione per la squadra della Bassa Sassonia non poteva essere più negativo, in fondo alla classifica.

Prima di affrontare i tifosi, il capitano Ermin Bicakcic ha parlato alla sua squadra con parole schiette in un cerchio. "Dobbiamo guardarci dentro. Ma ho fiducia nella nostra squadra," ha detto il centrocampista Fabio Kaufman.

In precedenza, la squadra era stata superata dalla squadra di Colonia e aveva concesso solo cinque gol a Timo Hübers (26º minuto), Dejan Ljubicic (34º/61º), Tim Lemperle (58º) e Luca Waldschmidt (88º). Con questo, i visitatori non sono riusciti a ottenere una vittoria nemmeno nella loro 29ª partita ufficiale a Colonia.

L'allenatore Daniel Scherning era furioso. "Lottiamo duramente l'anno scorso per ottenere un posto in campionato. Oggi ci siamo discreditati con una prestazione disastrosa per 90 minuti," ha dichiarato l'allenatore dell'Eintracht. "Abbiamo agito stupidamente per tutti i gol, abbiamo coperto 8 chilometri in meno e fatto meno sprint. Questo è un numero significativo e ha un significato," ha detto Scherning.

L'ondata di 17 gol subiti in quattro partite ha anche influito sul portiere Lennart Grill. "È stato lo stesso in ogni partita - concediamo troppi gol troppo velocemente," ha detto il portiere di Brunswick. "Questo dovrebbe sicuramente servire come campanello d'allarme."

L'allenatore ha scelto di rimanere in silenzio dopo il discorso del capitano sabato sera. "Devo digerire tutto questo prima. Poi dobbiamo trovare le cause," ha detto l'allenatore. "Senza dubbio, dobbiamo mostrare un atteggiamento diverso la prossima settimana contro il Karlsruhe SC," esige l'allenatore.

