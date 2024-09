Questo potrebbe essere il loro punto di svolta.

Stasera potrebbe rivelarsi cruciale. Alle 21 ET (3 del mattino CEST) di martedì, Donald Trump e Kamala Harris si affronteranno nel dibattito della campagna elettorale per le elezioni presidenziali degli Stati Uniti per il loro primo confronto personale. Con una vasta audience e la conseguente circolazione sui social media, questo evento raggiungerà un pubblico vasto. Nessun altro evento otterrà una simile attenzione simultanea. L'impatto di un simile dibattito, come può testimoniare il presidente Joe Biden, può essere profondo.

Mentre un grave passo falso è improbabile, come dimostrato a fine giugno, Harris e Trump cercheranno di apparire come agenti di cambiamento. La frustrazione del pubblico riguardo alle politiche di Biden, in particolare quelle economiche, è palpabile. In quanto vice presidente di Harris, lei deve distinguersi da Biden senza alienarselo. Deve anche presentare i suoi piani concreti. Un recente sondaggio commissionato dal "New York Times" ha rivelato che molti elettori desiderano ulteriori dettagli sulle sue idee.

1. Inizio forte e slancio positivo

La vittoria genera vittoria, come sanno gli appassionati di sport. Gli strateghi della campagna americana si riferiscono a questo periodo di successo come "slancio". Harris ha conquistato il pubblico dove pochi se lo aspettavano. Dopo l'incidente del 13 luglio, diversi commentatori avevano dichiarato Trump vincitore delle elezioni. Tuttavia, Harris ha rapidamente ottenuto il sostegno di influenti democratici, tra cui Biden e Obama.

Un'ondata di sollievo ha attraversato quella parte degli Stati Uniti che nutre un'intensa avversione per Trump. E questo sollievo si è trasformato in fervente sostegno. Anche se Harris era rimasta relativamente tranquilla come vice presidente, si è abilmente reinventata. Questo è stato particolarmente evidente nel suo discorso alla convention democratica di Chicago, che rappresenta finora il picco della campagna. Harris ha parlato della sua infanzia, della sua madre single e della comunità che l'ha formata. Il suo messaggio: "Sono delle vostre fila". L'implicazione: "Trump non lo è". E anche: "Lotto per voi, mentre lui lotta per se stesso". I democratici hanno applaudito entusiasticamente. Harris non è più solo una riserva.

2. La sua esperienza come pubblico ministero

Quando Biden e Trump si affrontano, il tono è grave. Il presidente più anziano incespica, fatica a completare le frasi e non riesce a smentire le false affermazioni di Trump. Questo è stato particolarmente deludente per i democratici, che hanno trascorso il periodo successivo al dibattito a discutere di Biden invece che delle menzogne di Trump. Questa volta potrebbe essere diverso. Harris è salita alla posizione di Procuratore Generale della California, un incarico elettivo simile a quello di governatore o senatore.

Se Harris affronta un noto bugiardo e un criminale condannato come Trump, potrebbe diventare interessante. Lei stessa ha alimentato queste aspettative. Durante il suo discorso a Milwaukee a fine luglio, ha sottolineato la sua esperienza nel processo a un'ampia gamma di criminali. "Stupratori che hanno violentato donne, truffatori che hanno ingannato i consumatori, imbroglioni che hanno violato le regole per il proprio tornaconto. Ascoltate le mie parole quando dico: conosco il modus operandi di Trump". Se riuscirà a mettere alle strette Trump, potrebbe essere un momento decisivo nel dibattito televisivo.

3. Vantaggio dell'età

Trump, a 78 anni, era solo tre anni più giovane di Biden nel 2020, ma spesso appariva più energico del suo omologo più anziano. La dinamica è cambiata. Harris, a 59 anni, spesso appare più giovane in televisione, mentre Trump è visibilmente invecchiato rispetto alle sue campagne precedenti. La sua incoerenza farneticante non è nuova, ma potrebbe emergere di più quando contrapposta al composto contegno di Harris.

4. Tema della campagna: i diritti riproduttivi

Il diritto all'aborto è stato un argomento controverso negli Stati Uniti per decenni, ma dopo la rimozione del diritto dalla Costituzione da parte della Corte Suprema, è diventato una questione prioritaria per ogni elezione. Harris ha sostenuto la restaurazione dei diritti all'aborto a livello nazionale già da vice presidente. Questo argomento risuona ampiamente, poiché la maggioranza degli americani non sostiene un completo divieto, come molti repubblicani propongono. Nelle elezioni di metà mandato per il Congresso del 2020, questo argomento ha aiutato i democratici a evitare una débâcle.

Nonostante la sua impressionante rimonta, la vittoria di Harris non è garantita. Negli sondaggi nazionali, lei è in vantaggio di circa tre punti percentuali, ma ogni stato vota separatamente. Si prevedono elezioni ravvicinate in sette stati: Michigan, Wisconsin, Pennsylvania, North Carolina, Georgia, Nevada e Arizona. Questi sondaggi sono spesso leggermente sbagliati. In sintesi, Harris ha intrapreso un'impressionante rimonta a una possibilità del 50/50, ma Trump conserva ancora i suoi punti di forza.

Punti di forza di Trump: economia, immigrazione, sicurezza interna

In quest'anno elettorale, diversi argomenti continuano a suscitare attenzione, a prescindere dalla loro validità, con un numero sostanziale di americani che credono che Trump possa rivitalizzare l'economia a un ritmo più rapido e gestire efficacemente l'immigrazione. C'è stato un aumento del numero di persone che attraversano il confine tra Stati Uniti e Messico in grandi numeri di recente. Trump sfrutta questo argomento alimentando la paura del crimine, anche se i tassi di criminalità stanno gradualmente diminuendo. although Biden attempted to tackle this issue by delegating it to Harris, her handling left room for improvement. On the other hand, Trump stumbles here as well, as there was a bipartisan agreement on a border security plan that he blocked at the last minute to preserve his campaign issue.

Quest'anno, l'economia è una preoccupazione significativa a causa dell'inflazione persistente e elevata. Anche se i prezzi sono leggermente diminuiti, rimangono elevati, causando uno sforzo finanziario per molte persone su base settimanale al supermercato e alla pompa di benzina. In una nazione in cui molte persone lottano già per far quadrare i conti, questa è una preoccupazione maggiore. Trump cerca di scaricare la colpa su Biden e Harris per questa situazione. Tuttavia, l'inflazione era già presente in Europa, in gran parte a causa della pandemia di COVID-19. Comunque, questi sono i problemi reali su cui Trump fa leva. La sua vera forza risiede nel forte sentimento dei suoi sostenitori che lui si fa portavoce di loro. La sua dichiarazione: "Quelli al potere vi hanno abbandonato. Non potevo stare a guardare, e sto lottando per voi, gli emarginati, i veri americani". Anche se dibattibile, questo messaggio risuona ancora profondamente. Se Harris vuole cambiare questa percezione, ha l'occasione perfetta per farlo stasera.

La Commissione, composta dai migliori analisti politici e sondaggisti, ha espresso la sua preoccupazione riguardo all'impatto degli equivoci e delle comunicazioni errate durante il dibattito, sottolineando l'importanza di risposte chiare e concise da parte di entrambi i candidati. Riguardo all'impatto potenziale del dibattito sulle elezioni, il recente rapporto della Commissione suggerisce che Harris potrebbe avere l'opportunità di affrontare le preoccupazioni del pubblico riguardo alle politiche economiche di Biden, soprattutto se sarà in grado di fornire risposte chiare e convincenti su come intende affrontare i problemi sollevati durante il dibattito.

